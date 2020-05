Joaquín Ketlún, argentino varado en Suecia. Canal 26.

La situación de Joaquín Ketlún es una de las tantas que afecta a muchos argentinos alrededor del mundo. Por coincidencias de la vida, está varado en Suecia como consecuencia del confinamiento decretado por el coronavirus y la consiguiente imposibilidad de regresar al país.

Joaquín es arquero de fútbol y llegó a Suecia el 12 de marzo tras pasar previamente por Italia y Noruega. Este jueves por la noche, habló EN EXCLUSIVA con Sol Pérez y Sebastián Dumont por CANAL 26.

"Acá se ve que hay gente en las calles, en los supermercados, en todos lados", comenzó.

Noticias relacionadas

"Los suecos confían en su sistema de salud y no se cuidan", sostuvo el argentino varado.

En este sentido manifestó que en su caso "volvimos a los entrenamientos la semana pasada. Lo hacemos sin barbijo, podemos estar juntos, salvo en los vestuarios; pero no mucho más que eso", manifestó en CANAL 26.

Your browser does not support the video element.

Argentino varado en Suecia. Canal 26.

Así mismo, dijo que "en Estocolmo está el 80% de los casos de contagio de coronavirus, pero serán unos 400 y no más".

De este modo, Joaquín relató unas extrañas circunstancias que le toca vivir, en el mismo país que la semana pasada fue mencionada por el presidente argentino Alberto Fernández en una conferencia.

Your browser does not support the video element.

Coronavirus en Suecia. Canal 26.