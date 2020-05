Coronavirus en el mundo

Los contagiados por coronavirus en el mundo superaron los 4,4 millones de casos, mientras que son más de 302 mil los muertos por el Covid-19, con Rusia ya instalado en el segundo lugar con más pacientes enfermos tras superar a España, según el último informe publicado por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta el momento hay 4.516.360 pacientes infectados por el virus en casi 200 países, con 1.622.354 recuperados.

Con los últimos datos, la cantidad de muertos por coronavirus ascendía a 306.051.

Noticias relacionadas

Panamá amplía un mes más la suspensión de vuelos internacionales.

Panamá prorrogará la suspensión de las llegadas y salidas de todos los vuelos internacionales hasta el 23 de junio debido a la pandemia del COVID-19, que ya deja 260 muertes y al menos 9.118 contagios en el país. La Gaceta Oficial de Panamá publicó este viernes (15.05.2020) que los vuelos internacionales se suspenderán por 30 días contados a partir del 22 de mayo debido a "razones de salud pública", y se aplica a las rutas comerciales. La medida, adoptada por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), excluye los vuelos humanitarios para el transporte de productos, medicinas, equipo médico-hospitalario, vacunas e insumos de salud pública para afrontar la pandemia por el COVID-19.

Uruguay anuncia retorno de deportes individuales con foco en olímpicos.

Uruguay anunció este viernes (15.05.2020) la "reincorporación de la práctica deportiva individual" de disciplinas que se practican al aire libre y tendrá como prioridad garantizar el entrenamiento a quienes participan de especialidades olímpicas. Así lo sostuvo en conferencia de prensa el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, quien afirmó que a partir de este sábado ya podrán empezar a entrenar. "Nosotros clasificamos los deportes en tres categorías: bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Hoy solo deportes de bajo riesgo que son deportes al aire libre donde no hay contacto físico", explicó.

Guatemala detecta tres migrantes más con COVID-19 deportados de EEUU.

Guatemala sumó este viernes (15.05.2020) tres nuevos pacientes con el coronavirus SARS-CoV-2 procedentes de un vuelo de migrantes deportados esta semana desde Luisiana (Estados Unidos), pese a que los retornados fueron evaluados por personal médico en territorio estadounidense que descartó que llegaran contagiados al país centroamericano. Los tres migrantes deportados que dieron positivo llegaron a Guatemala el pasado miércoles 13 de mayo, en un vuelo en el que viajaron en total 65 personas, de las cuales solo dos son mujeres, de acuerdo a la Cancillería.

MAPA INTERACTIVO DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO:

Francia registra 27.529 muertes en total, 104 en el último día.

Francia registró este viernes (15.05.2020) 104 muertos por coronavirus en el último día, que elevan el total de fallecimientos desde el inicio de la epidemia a 27.529, según cifras del Ministerio de Sanidad. Del total de fallecidos, 10.187 tuvieron lugar en residencias y centros de anciano, cifra que corrigió el Ministerio hoy con respecto a los 10.201 anunciados ayer, jueves, por las correcciones de datos de algunos establecimientos. El resto, 17.342 fallecidos, se contabilizaron en hospitales. (efe)

Portugal reabrirá las playas el 6 de junio con normas de distanciamiento.

Portugal reabrirá las playas al público el próximo 6 de junio con la obligación de guardar una distancia de al menos metro y medio entre grupos y la prohibición de practicar actividades deportivas en compañía fuera del agua. El primer ministro luso, António Costa, anunció la medida en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en la que informó de que tendrá que haber además una distancia de 3 metros entre las sombrillas y toldos, que no podrán ser ocupados por más de cinco persona. (efe)

La liga belga se suspende definitivamente, Brujas campeón.

La liga de fútbol de Bélgica quedó suspendida definitivamente y la clasificación tras 29 jornadas, en el momento del parón de marzo por el nuevo coronavirus, se considera el "final", por lo que el FC Brujas es el campeón 2019-2020, anunció la Pro League, asociación de los 23 clubes profesionales. Para el Brujas es su decimosexto título nacional. Por su parte, el colista Waasland-Beveren desciende a la segunda categoría. (afp)

Nueva York reabrirá playas el 22 de mayo y muertes por virus vuelven a bajar.

El estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia de la COVID-19 con 27.641 fallecidos, se coordinará con los estados de Connecticut, Nueva Jersey y Delaware para reabrir a la vez sus playas el próximo 22 de mayo, mientras que el número de muertes por COVID-19 se ha reducido hasta las 132 durante el jueves frente a los 157 del miércoles. Durante su comparecencia diaria, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, detalló este viernes (15.05.2020) que las hospitalizaciones y las intubaciones por el virus se han vuelto a reducir aunque en los últimos días se ha producido un ligero repunte en los contagios, que el 10 de mayo llegaron a su cifra más baja -400 infecciones- pero que en los últimos tres días han experimentado un ascenso hasta alcanzar los 431 de hoy.

República Dominicana estará lista para reabrir el turismo en un mes.

La República Dominicana estará lista para reabrir el turismo en un mes, pero la reactivación del sector dependerá de la situación sanitaria de los países emisores, afirmó este viernes (15.05.2020) el ministro de Turismo de ese país, Francisco Javier García. "Si me preguntan, en un mes estamos listos, la aplicación de protocolos estará lista en un mes", dijo el ministro en la conversación telemática, organizada por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).

Chile registra por segundo día consecutivo un récord de muertes por COVID-19.

Las autoridades del Ministerio de Salud chileno informaron este viernes (15.05.2020) que en las últimas 24 horas se registraron 26 nuevos fallecidos, lo que constituye un nuevo récord en decesos en el país por segundo día consecutivo, elevando la cifra total de decesos a 394. Respecto a la cantidad de contagiados, el ministerio cifró en 2.502 los nuevos casos, que pasaron a engrosar el número total, que asciende ya a 39.542 personas, con 16.614 de ellas recuperadas. De acuerdo a datos de la universidad Johns Hopkins, Chile se ubica como el cuarto país latinoamericano con mayor cantidad de casos de COVID-19, siendo superado por Brasil, Perú y México.

OMS estudia posible vínculo entre rara enfermedad infantil y COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes (15.05.2020) que está estudiando un posible vínculo entre la COVID-19 y una rara dolencia infantil, similar a la enfermedad de Kawasaki, que ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa. "Los informes iniciales apuntan a que este síndrome puede estar relacionado con la COVID-19", explicó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una teleconferencia de prensa, en la que pidió colaboración mundial para "entender mejor este síndrome infantil".

Italia suma 242 muertos por coronavirus pero anota caída de nuevos enfermos.

Italia ha registrado 242 nuevos muertos por el coronavirus en las útimas 24 horas, elevando el balance total a las 31.610 víctimas mortales, aunque ha confirmado una caída del número diario de enfermos, según datos divulgados este viernes (15.05.2020) por Protección Civil. Desde que se registrara el primer caso de contagio local, el 21 de febrero pasado, Italia ha registrado 223.885 contagios, lo que supone un incremento de 789 infecciones respecto a ayer jueves, lo que confirma la tendencia a la baja de la curva epidemiológica.

Los casos globales superan los 4,3 millones, con 295.000 muertes.

El número de casos globales de la COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superó hoy (15.05.2020) los 4,3 millones, mientras que los fallecidos son 295.101, según los datos más recientes del organismo con sede en Ginebra. La cifra de nuevos casos diarios se mantiene, como en las pasadas semanas, en torno a los 80.000 contagios, ya que paralelamente a la reducción de las infecciones en Europa está habiendo un aumento en zonas como Oriente Medio o el sur y sureste de Asia. América es el continente con más casos, 1,86 millones, seguida de Europa con 1,8 millones y Próximo Oriente con más de 300.000, de acuerdo con las estadísticas de la OMS. Estados Unidos, Rusia (el país donde el coronavirus avanza más rápidamente), Reino Unido y España son los territorios con mayor número de contagios. Según las estadísticas de las redes sanitarias nacionales los pacientes recuperados son ya más de 1,7 millones, mientras que 45.000, un 2 por ciento de los casos aún activos, se encuentran en estado grave o crítico.

La ceremonia FIFA The Best no se celebrará el 21 de septiembre.

La ceremonia de entrega de los premios FIFA The Best, prevista el 21 de septiembre en Milán, "no se celebrará" ese día debido a la crisis del nuevo coronavirus, informaron este viernes (15.05.2020) fuentes de la FIFA, que estudian varias opciones. El sucesor de Lionel Messi, coronado el año pasado, debía conocerse el 21 de septiembre pero "debido a la pandemia de coronavirus y a sus consecuencias, la ceremonia no se celebrará y varias alternativas son estudiadas por la FIFA", indicó un portavoz de la instancia. Messi conquistó el año pasado el FIFA The Best y unos meses más tarde se hizo con el Balón de Oro, por delante del holandés del Liverpool Virgil Van Dijk, jugador del año para la UEFA y ganador de la Liga de Campeones. El premio FIFA the Best 2019 femenino fue para la estrella estadounidense Megan Rapinoe, que lideró a su selección en el título mundial ganado en Francia una meses antes. (afp)

Irlanda inicia el lunes un desconfinamiento progresivo.

Irlanda empezará a levantar su confinamiento frente al coronavirus en los próximos días, anunció este viernes el primer ministro Leo Varadkar, iniciando una flexibilización progresiva de las restricciones que durará hasta agosto. "Puedo confirmar que es seguro proceder con la fase uno de nuestro plan para aliviar las restricciones debidas al covid-19 a partir del lunes", dijo Varadkar en rueda de prensa en Dublín.

Bajo severas restricciones por el virus, cafés y restaurantes abren en Austria.

Cafés y restaurantes fueron el último sector de la economía en volver a abrir este viernes (15.05.2020) en Austria, que sigue flexibilizando las restricciones impuestas para frenar el coronavirus, aunque con estrictas medidas de protección. El personal de cafés y restaurantes debe portar mascarillas, y las mesas mantener entre ellas al menos un metro de distancia. No más de cuatro adultos deben estar sentados juntos, salvo si comparten la misma vivienda. En el marco del plan de desconfinamiento, los teatros y las salas de concierto también podrán acoger hasta a 100 espectadores a partir de fines de mayo, respetando estrictas normas de distancia social, según informó el ejecutivo en rueda de prensa. Este número será luego ampliado a 250 personas desde el 1 de julio, fecha en la que los cines volverán a abrir. Más tarde se pasará hasta 1.000 personas a partir del 1 de agosto, con algunas restricciones específicas.

El Reino Unido registra 384 nuevas muertes por COVID-19 y 3.560 contagios.

El Gobierno del Reino Unido ha informado este viernes (15.05.2020) de 384 nuevas muertes por COVID-19, hasta un total de 33.998 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia, y de la detección de 3.560 nuevos contagios. Dos días después de que comenzara a retomarse la actividad en diversos sectores económicos en Inglaterra, los nuevos datos coinciden con anuncio de que el servicio público de salud británico ha llevado a cabo 133.784 test en un periodo de 24 horas.

Nueva York prorroga medidas por el COVID-19 en la Gran Manzana y alrededores.

Las autoridades de Nueva York han decidido prorrogar hasta el 28 de mayo las actuales restricciones para frenar el coronavirus en varias zonas, incluida la Gran Manzana y sus alrededores, mientras partes del estado inician este viernes su "reapertura". En una orden ejecutiva firmada a última hora del jueves, el gobernador estatal, Andrew Cuomo, extendió la duración de las normas bautizadas como "Nueva York en Pausa", que incluyen la prohibición de reuniones públicas y el cierre de negocios no esenciales, entre otras cosas. La normativa vigente hasta ahora expiraba este viernes (15.05.2020), que es cuando cinco regiones, la mayoría zonas rurales del norte del estado con signos de un menor impacto de la enfermedad, comienzan la "fase 1" de una progresiva reactivación de la actividad. (efe)

El tenis profesional suspendido al menos hasta el 31 de julio.

La ATP anunció este viernes (15.05.2020) la suspensión del circuito hasta, por lo menos, el 31 de julio debido a la actual crisis del coronavirus. La decisión supone que los torneos de Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel quedarán suspendidos, a la espera de su cancelación definitiva o a que se encuentren otras fechas adecuadas. "Debido a las incertidumbres que rodean a la pandemia de la COVID-19 tenemos que anunciar la decisión de ampliar la suspensión del circuito", dijo el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi. "Continuamos evaluando todas las opciones en un esfuerzo para volver al circuito tan pronto como sea posible, incluyendo la posibilidad de reanudar los torneos más tarde este año", añadió.

Australia abre bares y restaurantes poco a poco.

Los bares y restaurantes de Sídney comenzaron a abrir sus puertas este viernes (15.05.2020), después de un cierre de varias semanas debido a la epidemia del nuevo coronavirus y ya tenían numerosas reservas para este fin de semana. Aunque en las calles de la ciudad se veía poca gente ya que buena parte de la población sigue trabajando desde sus hogares, las reservas efectuadas en lugares de ocio para el fin de semana inyectaban optimismo en los dueños de bares y restaurantes, aunque puedan recibir a menos clientes que antes, debido a las normas de distanciamiento exigidas. Australia mantenía desde marzo un confinamiento mayoritariamente voluntario. El país ha registrado 7.000 casos de coronavirus y un centenar de muertos.

España controla llegadas del extranjero y estudia aliviar restricciones en Madrid.

España comenzó este viernes (15.05.2020) a controlar la llegada de personas desde el extranjero en sus aeropuertos, tomándoles la temperatura y conminándolos a 14 días de cuarentena, para evitar un rebrote del coronavirus que dejó 138 muertos en las últimas 24 horas. La remisión de la epidemia permite que alrededor de la mitad de los 47 millones de españoles disfruten desde el lunes de un confinamiento más relajado, con terrazas de bares abiertas y reuniones familiares permitidas, que el ministerio de Sanidad podría ampliar este viernes en otras regiones. Según los datos del ministerio de Sanidad, este viernes se registraron 138 nuevas muertes por coronavirus, una de las cifras más bajas de las últimas semanas. El total de defunciones se sitúa en 27.459 personas y los casos diagnosticados superaron los 230.000.