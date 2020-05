Jimena Barón

Jimena Barón mostró su lado más sensual en esta cuarentena al subir una serie de fotos muy provocativas a su cuenta de Instagram.

Sin su hijo Momo, quien pasa sus días de aislamiento obligatorio con su papá, la cantante aprovechó para mostrar su figura a sus seguidores.

Como es habitual, sus imágenes fueron tendencia en las redes y provocaron una ola de likes y comentarios.

Con millones de seguidores, Jimena Barón se mantiene entre las mujeres más buscadas por su belleza, simpatía y talento.