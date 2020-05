La Ruta de la Seda "polar", CANAL 26

Un conflicto internacional que involucra a Estados Unidos y Rusia por la disputa de La Ruta de la Seda polar ahora sumó un nuevo integrante: China.

Muchos aseguran que la pelea de fondo por el coronavirus y el origen del COVID-19 se inició por este conflicto, que mueve millones de dólares en el mundo y conecta a Europa con Asia en menos tiempo de lo que haría por el Canal de Suez.

Ante esto, CANAL 26 reflejó un informe internacional que muestra el origen de la problemática y la aparición del país liderado por Xi Jinping.

En tanto, Melyna Deluchi, especialista en Internacionales de CANAL 26, planteó por qué China tiene que ingresar en este conflicto: “Realmente no tiene nada que ver. Pero los negociados entre China y Rusia son enormes. Los gasoductos los tienen entre China y Rusia por lo que hay tantos millones en juego y de pronto también se une a la ruta de la seda. Accede al Ártico a través de Rusia. Recordemos que China tiene las empresas de transporte más grande del mundo y el Ártico es un plano complejo y todos quieren tener su hegemonía. Por eso, la Unión Europea armó una comisión del Ártico, porque están preocupados que se cree un tema bélico”.

Por su parte, Manuel Castro, otro de los grandes especialistas internacionales de CANAL 26, opinó al respecto: “El tema del Ártico y sus intereses es algo que venimos hablando hace tiempo. Ahora ¿se dan cuenta por qué Trump quiso comprar Groenlandia? No da puntada sin hilo. Hay varios países como Rusia, Canada, Groenlandia, Islandia, entre otros, van a tratar de dirimir las fronteras que no existen. Pero los rusos tienen agarrados a los europeos por el tema del gas. Mientras se discute por el coronavirus, por detrás se habla del posicionamiento y se está jugando lo importante: el dinero, por dónde van a pasar los productos básicos. Hay una reestructuración de poder a nivel mundial y está yendo muy rápido, porque los chinos están yendo muy rápido”.