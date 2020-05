Sergio Denis, falleció a los 71 años.

En el día de hoy se confirmó la noticia del fallecimiento del cantante Sergio Denis, quien se encontraba internado en la clínica ALCLA de la capital metropolitana tras la caída que tuvo en el teatro de Tucumán.

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis, de 69 años (a 5 días de su cumpleaños número 70), daba un recital por el día de la mujer en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán, cuando se cayó del escenario en medio de la función y causó la conmoción de todos.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla en donde quedó internado con un pronóstico reservado en gravísimo estado, y fue inducido a un coma farmacológico.

Uno de los tantos partes médicos desde el Hospital Padilla de Tucumán.

El golpe en Tucumán le causó traumatismos severos de cráneo y tórax, con contusión pulmonar bilateral, hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato, aseguró la doctora que lo atendió en el hospital tucumano.

Allí fue operado dos veces, y luego pasó a la clínica de rehabilitación Integral ALCLA. En este último nosocomio continuó con un estado estable, pero frágil y vulnerable. Sergio murió durante la mañana de hoy y la noticia fue confirmada por su hermano e hijo.