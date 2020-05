El último show de Sergio Denis en Tucumán.



El Martes 12 de marzo de 2019 el cantante Sergio Denis cayó a la fosa del escenario del teatro Mercedes Sosa de la provincia de Tucumán. A la hora quedó internado en grave estado en el Hospital Padilla de la capital de la provincia con un fuerte traumatismo de cráneo y fallas múltiples en sus órganos vitales.

El cantante interpretaba el tema "Te llamo para despedirme" cuando pisó mal y sufrió una caída del escenario que generó que golpeara la cabeza contra el piso. En ese momento, sus fans lo trataron de ayudar y llamaron a una ambulancia que lo trasladó al hospital Ángel C. Padilla de la capital tucumana.

El golpe en Tucumán le causó traumatismos severos de cráneo y tórax, con contusión pulmonar bilateral, hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato, aseguró la doctora que lo atendió en el hospital tucumano.

Allí fue operado dos veces, y luego pasó a la clínica de rehabilitación Integral ALCLA. En este último nosocomio continuó con un estado estable, pero frágil y vulnerable