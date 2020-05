Carlos Hoffman, hermano de Sergio Denis.

Sergio Denis felleció hoy tras 14 meses internado en la clínica de rehabilitación ALCLA después de haberse caído de un escenario de San Miguel de Tucumán.

Su hermano Carlos Hoffmann desde la puerta de la clínica de Belgrano en donde Sergio Denis estuvo internado dijo a los medios: “Pasó lo que no queríamos que sucediera, pero tampoco dajamos de esperar que nos llamaran en algún momento... Estaba todo normal, en las mismas condicones de siempre. Hasta que le se acabó la vida. Nada rado”, sumó.

“Era el final que le tenía reservado el estado de salud que atravesaba”, dijo su hermano. Recordemos que en las últimas horas, el cantante había sido sometido a dos cirugías que, suponen, habrían debilitado su frágil estado de salud. En estos momentos, la familia está despidiéndose en el mismo cuarto de internación y coordinando su sepelio íntimo.

Video Gentileza Instrusos, América.