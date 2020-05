Abogado de Rubén Mühlberger. Canal 26.

En medio del escándalo desatado tras la detención de Rubén Mühlberger en el día de ayer, luego de haber sido denunciado por tener medicamentos vencidos -desde 2014 y 2015- y por ofrecer tratamientos contra el coronavirus, durante la tarde de este viernes habló su abogado, Mariano Cúneo Libarona.

Tras recibir algunas notificaciones judiciales hoy mismo, el letrado patrocinante del médico esteticista detenido trató de minimizar el estado de situación de su defendido.

En ese contexto, dijo el abogado: "Hay que tener cautela en la información. Lo de ayer fue una inspección".

En el mismo sentido dijo que presuntamente en el día de mañana su defendido debería presentarse ante la Fiscal de la causa.

Así mismo Cúneo Libarona expresó que Mühlberger "tiene 57.000 pacientes y todos están bien", esgrimiendo una defensa sobre el tema de los medicamentos. Al respecto sostuvo además que "medicamentos vencidos tenemos todos". Y agregó: "Yo el otro día en mi casa, encontré remedios viejos".

Declaraciones de Cúneo Libarona.

Luego agregó: "Tampoco hay nadie que dijo que le dieron medicamentos vencidos".

También se le consultó sobre la matrícula médica de su defendido y aseguró: "La matrícula estaba en trámite de renovación. Y es difícil que en un contexto de coronavirus se le renueve a alguien".

Habló el abogado de Mühlberger.