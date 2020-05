Lucía Ugarte, vía Skype con Canal 26.

El confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus ha modificado, tal vez para siempre, la vida de la gente. Y en esto, todo el mundo se ha igualado.

Pero el tema es que mientras muchos cumplen con la cuarentena en sus propias casas, hay quienes se vieron forzados a hacerlo en otros lugares.

Tal es el caso de Lucía Ugarte, una joven periodista argentina, que se encuentra varada en Miami, en los Estados Unidos.

Este viernes, Lucía habló EN EXCLUSIVA vía Skype, con Sol Pérez y Sebastián Dumont, en CANAL 26.

Su historia es muy particular, ya que este verano estaba en Buenos Aires y cuando decidió ir a visitar a su pareja, residente en Miami, finalmente quedó varada. Ella llegó allí en marzo y según contó "vine para quedarme solo 10 días".

"Tengo todas mis cosas en Buenos Aires", comentó; y agregaba: "Acá pasamos por diferentes etapas de alerta. Rojo para el cierre total; Naranja con cierta apertura, y desde el lunes que viene a Amarilla, donde se podrán abrir oficinas, shoppings, almacenes y peluquerías con turno".

"Los restaurantes podrán operar al 50%", dijo.

Pero lo más complicado para Lucía es el regreso. "Se vive ayudándonos entre todos. Hay listas de prioridades para los vuelos de regreso. Tienen prioridad gente con bebés y adultos mayores, pero hay quienes están acá hace tres meses", contó.

En este sentido también denunció que "en los vuelos que se hicieron no se respetó la distancia obligatoria".

La joven periodista confesó a CANAL 26 que todo "es una gran angustia. Peleamos como sobrevivientes para subirnos a un avión".

