Dortmund vs Shalke.

El clásico que animarán Borussia Dortmund y Schalke 04 reanudará hoy la Bundesliga, que regresará con su fecha 26, luego de 69 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus.



El encuentro que comenzará a las 10.30 de Argentina y será televisado por la cadena de cable ESPN2, se jugará en el Estadio Signal-Iduna-Park, el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez estará sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria por el coronavirus.





El regreso de la Bundesliga se destaca porque es la primera liga de las "grandes" de Europa, entre las que están la inglesa, italiana y la española, que se reanuda luego de la interrupción ocurrida en marzo pasado por la pandemia que mantiene en vilo a gran parte del planeta.





A estadios vacíos, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga ofrecerá un ambiente extraño para adaptarse a las normativas sugerida por la FIFA, entre las que se incluyeron la posibilidad de efectuar cinco cambios por partido.

En las tribunas no se dejará ver ni uno de los casi 43.000 hinchas que las pueblan, en promedio, cada fin de semana. Las canchas serán moles de cemento en las que todos los presentes estarán numerados . En el campo de juego y sus alrededores apenas habrá 98 personas , cada una con su función: 22 futbolistas titulares, 5 árbitros, 18 suplentes, 20 integrantes de los cuerpos técnicos, 4 alcanzapelotas, 3 trabajadores sanitarios, 4 médicos, 4 efectivos de seguridad, 3 fotógrafos y 15 operarios del VAR. En total, y contando el personal en las tribunas y los accesos, en cada partido habrá 322 personas.

Todos ellos deberán respetar a rajatabla un protocolo consensuado entre las autoridades de la Liga Alemana de Fútbol (DFL; agrupa a la Bundesliga y la Bundesliga 2, que también se reinicia este sábado) y los responsables médicos del país. Incluye la obligación de pasar por exámenes de coronavirus el día anterior al encuentro para todos los protagonistas del juego. Y el mantenimiento de la distancia social de 1,5 metros en todo momento (incluso durante los calentamientos previos, los entretiempos y al final del partido) salvo durante la acción en sí. Los planteles llegarán a los estadios en micros desinfectados y deberán portar barbijos, que no podrán sacarse ni siquiera durante los 40 minutos habilitados para cambiarse.





El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero del Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará mañana como visitante de Union Berlín.





Por su parte, el Schalke está sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96to. clasico y la paridad es notable con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates.





En el plantel de Dortmund está el ex Boca Leonardo Balerdi, y tiene al notable goleador noruego Erling Haaland.



Además de Balerdi en Alemania juegan los argentinos ex River Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), el ex Independiente David Abraham (Eintrcht Frankfurt) y el ex Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).