Vuelco de camión.

Un camión jaula que transportaba cerdos por la autovía 2 volcó este viernes a la altura del kilómetro 340, en cercanía de la localidad bonaerense de Coronel Vidal. Muchos los faenaron en el lugar y otros se los llevaron hasta en los baúles de los autos. IMÁGENES SENSIBLES.

Fuentes policiales indicaron que el episodio se registró en la rotonda de acceso a dicha ciudad cuando el camión, por causas que aún se investigan, volcó sobre uno de sus laterales y empezó a perder su carga de cerdos vivos.

Your browser does not support the video element.

Según informó el diario La Capital, más de 50 personas llegaron al lugar y, al mismo tiempo que algunos colaboraban para retornar el acoplado a su posición natural, otros empezaban a carnear a los animales.

Noticias relacionadas

La policía logró detener a 20 hombres y los trasladó hasta la comisaría de Coronel Vidal, donde fueron formados en la vereda respetando la distancia obligatoria. Ante la acumulación de personas, fue convocada también una ambulancia del SAME que, de paso, asistió al camionero.

El fiscal Gabriel De Marco inició una causa con múltiples imputados por el robo o la faena de los animales.