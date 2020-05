Pampita y su hija Blanca.

La modelo Pampita Ardohain compartió un emotivo video para conmemorar lo que sería el catorceavo cumpleaños de su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 en Chile, a causa de una neumonía hemorrágica.

En el mismo se ve a la pequeña, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, jugando a la imitación de personajes va diciendo su hermano menor, Bautista, en medio de una cena familiar.

Durante el mismo se ve a la niña realizar caras y gestos, hasta llegando a imitar a sus padres y causar las risas de los presentes. El final del video parece ser la parte más desgarradora, cuando la niña decide tomar el teléfono y dejarle un mensaje a su madre. “Te amo” se le escucha decir a Bianca, a lo que Pampita responde: “Yo también mi amor”.

Junto a la filmación de Blanca, divertida, junto a toda la familia, Carolina Ardohain escribió en Instagram: "Siempre en mi corazón".

La hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña​ murió en septiembre de 2012, en Santiago de Chile, como consecuencia de una infección bacteriana de la que no pudieron salvarla en la clínica del barrio de Las Condes donde la pequeña estuvo internada.