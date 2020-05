Demolición de torres de planta nuclear en Alemania

Dos torres de enfriamiento de una planta nuclear en la ciudad alemana de Philippsburg, en el oeste del país, fueron derrumbadas.

La central térmica había sido cerrada definitivamente a finales del año pasado y era la última en la región de Baden-Wurtemberg.

Para prevenir la aglomeración de espectadores en plena pandemia, la compañía que manejaba la unidad no reveló la hora precisa de la demolición. Sin embargo, numerosas personas llegaron para presenciar la espectacular caída de las dos torres.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Los explosivistas hicieron 1.100 huecos en cada torre, ambas de 152 metros de altura, y los llenaron con explosivos. Los trabajos preparatorios para su demolición duraron cuatro años.

En el espacio ocupado por la planta, eliminada para cumplir con el proyecto nacional de renuncia a la energía atómica para el año 2022, se construirá una subestación que enviará electricidad de origen eólico desde el Mar del Norte hacia el sur de Alemania.

La unidad nuclear funcionó durante 35 años y suministraba un 6% de la energía eléctrica en la región.

Video: Gentileza RT