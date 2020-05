Fred Willard

El talentoso comediante estadounidense, Fred Willard, murió a sus 86 años de causas naturales, según confirmó su representante Glenn Schwartz.

Wallard fue conocido por sus papeles en películas como WALL·E, Christopher Guest, This Is Spinal Tap, El experto, Very Important Perros y Músicos grandiosos. También recibió varias nominaciones a los premios Emmy por su personaje recurrente en la serie de televisión Everybody Loves Raymond. También actuó en Modern Family.

“Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre”, dijo su hija Hope a TMZ.

El actor estuvo casado con Mary Willard de 1968 a 2018, cuando ella falleció.

