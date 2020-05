Lagarto argentino en EE.UU.

El Departamento de Recursos Naturales del estado de Georgia (EE.UU.) advirtió al público sobre la aparición del lagarto overo, una especie invasora, en sus condados de Toombs y Tattnall.

Se trata de un lagarto originario de Argentina que, según comentó un representante del organismo en un video publicado en YouTube, "come casi todo lo que quiere, sean plantas o animales".

Las autoridades están preocupadas por la presencia del reptil en la naturaleza, dado que puede poner en peligro a especies nativas, incluso a la protegida tortuga de Florida, consumiendo sus huevos y desplazándolas de sus madrigueras.

Para prevenir el crecimiento de su población, el Departamento pide a la gente que reporte los avistamientos de estos lagartos o que los maten si pueden hacerlo, "de forma segura y humana". Los lagartos overos viven también como mascotas en algunos domicilios, y las autoridades instan a que no sean liberados una vez que sus dueños ya no desean tenerlos, sino que sean entregados a grupos de adopción de reptiles.

La advertencia sobre este animal, que según la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida puede crecer hasta un metro y poner hasta 35 huevos anualmente durante su vida de unos 20 años, llega poco después de que se observaran por primera vez en EE.UU. avispones asiáticos, que son peligrosos para las abejas melíferas y capaces de provocar la muerte de humanos.