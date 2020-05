Captura de video.

Un fiscal de Rosario comenzó a investigar de oficio un singular cortejo fúnebre que despidió con tiros al aire a un adolescente apodado Tiki, fallecido el último fin de semana, y que fue filmado y compartido en redes sociales, informaron hoy fuentes judiciales.

El video que se viralizó muestra imágenes del miércoles por la mañana, durante la despedida de un grupo de jóvenes a Hernán Ignacio G, un adolescente de 19 años que murió el fin de semana en un barrio de la zona oeste de Rosario.

Your browser does not support the video element.

Como los velorios masivos están suspendidos por las medidas de aislamiento social para controlar los contagios de la pandemia de coronavirus, el cuerpo del adolescente fue despedido por su familia en la seccional 10ma de Rosario, dijeron voceros del caso.

Noticias relacionadas

Un rato después, un grupo de amigos de "Tiki", lo recordó con gritos de su nombre y disparos al aire con varias armas, en Gallardo y Calvo, del barrio Sarmiento, ubicado en la zona noroeste de esta ciudad santafesina.

Las imágenes de video, tomadas por uno de los participantes, fueron subidas a las redes sociales y en pocas horas se compartieron masivamente.

"En relación al video no hubo presentación o denuncia en la Fiscalía", dijo a esta agencia un vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino.

"Por esa razón -continuó la fuente- se inició esta mañana una investigación de oficio, que lleva adelante el fiscal Carlos Covani".

El fiscal solicitó "medidas tendientes a identificar a las personas que aparecen en el video", agregó el vocero de la investigación, que recién comienza.