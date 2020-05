Maradona.

El ídolo argentino Diego Maradona se emocionó hasta las lágrimas al recordar su vida en Villa Fiorito, al grabar un video para la ONG Corazones Solidarios, y aseguró que lo suyo "no es show".

"A corazones solidarios, todo mi amor toda y mi ternura. Todo el amor de mi vieja (Doña Tota). Ayuden a comer a la gente. Lo mío no es show, porque yo la pasé. Yo pasé en Fiorito más que frío", aseveró Maradona.

Your browser does not support the video element.

En el video Maradona está sentado en un sillón de su casa con una musculosa y la barba algo crecida, y en el medio del relato se emocionó y al final agradeció con el pulgar de la mano derecha en alto.

Noticias relacionadas

El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata vivió en esa zona del partido de Lanús durante su infancia y hasta allí fue Francis Cornejo, un cazatalentos de Argentinos Juniors, a buscarlo para llevarlo al club de La Paternal.

Maradona siempre recordó que en esa vivienda, donde vivía con sus padres y sus otros siete hermanos, pasaron muchas penurias, en gran medida por la pobreza que atravesaban.

El talento del pequeño Maradona permitió que la familia, varios años después, pudiera mudarse a una casa cerca de la cancha de Argentinos Juniors, donde el "diez" debutó en Primera División el 20 de octubre de 1976.

Corazones Solidarios es una ONG que se dedica a repartir viandas para personas que necesitan comidas, y en esa campaña para poder ayudar a los que más carencias pasan, es que contactaron a Maradona para poder difundir su acción.

En ese sentido, Verónica Miele le contó al diario Olé que se puso en contacto con Maradona "para decirle si nos podía dar una mano para pedirle a la gente que colabore y así seguir cocinando. Enseguida se copó con la idea y se emocionó de verdad. Y nos va a hacer una donación".

Verónica es una de las cinco mujeres que está al frente de Corazones Solidarios junto a Valeria, Cintia, Jazmín y otra Verónica.

"Muchas gracias @maradona por tomarte el tiempo de ayudarnos y apoyarnos! Somos un gran equipo! Te esperamos", escribieron desde las redes sociales (Instagram corazonessolidarios.nz), junto al video de Diego y su emoción.

La ayuda que brindan tiene como epicentro las localidades de Bancalari, Nordelta, Pilar y Tigre, y en total son un grupo de 300 vecinos de cada barrio que recorren los comedores de las zonas para poder llevar las viandas.

"No queremos plata, ni nada, sino gente que quiera cocinar y gente que pueda donar bandejas. Nos contactamos con los clubes más necesitados y si tienen comedores o algo así, que nos avisen. La llevamos una vez a Racing Solidario. La idea es poder ayudar a todos los que necesitan", comentó Miele.