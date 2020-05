Jair Bolsonaro.

El médico brasileño, Belmiro D’Arce, publicó un video de YouTube con recomendaciones para no contagiarse de coronavirus. El mismo fue compartido en redes sociales por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se trata de 7 consejos que la gente debería seguir y que nada tienen que ver con los protocolos que se siguen en el mundo de distanciamiento social y cuarentenas estrictas.

El brasileño subió hoy el video de D’Arce en su cuenta de Twitter y escribió: “Una lección para la vida. Cómo conseguir la soñada inmunidad”.

Las recomendaciones del médico son básicas, tienen que ver con una vida sana, más allá del coronavirus. Sin embargo, remarca que son “la clave” para enfrentar la pandemia.

“¿Cómo aumentar la inmunidad? Es simple”, afirmó el médico citado por Bolsonaro y brindó 7 recomendaciones:

1-“Beba agua en abundancia, más de 2 litros diarios”

2- “Coma buenos alimentos, la comida de verdad, sólo verduras, legumbres y fruta, las especias, azafrán, albahaca, ajo, cebolla, toda la línea de especias, más que alimento es verdadera medicina”.

3- “Tome el sol. Donde entra el sol, sale la enfermedad. El sol es un gran elemento vitalizador. 15 minutos al día entre las 10 y las 4 de la tarde

4- “Pase más tiempo al aire libre, tomando aire puro”

5 - “Haga ejercicio físico, más actividad, incluso estando en casa

6- “ Descansa tu cuerpo y tu mente, levántate temprano, juega, regocíjate, escapa del envenenamiento mental de las noticias que en realidad crean más una condición de tensión en tu mente que una contribución al bienestar”.

7- “Evite azúcar, dulces, excesos, pastas, todo lo que origina el azúcar. La leche de vaca y sus derivados, productos industrializados, porque todos estos alimentos crean en el cuerpo un ambiente propicio para la multiplicación de los virus y además dañan la inmunidad”

- Uma aula para toda a vida.

Con casi 15.000 contagios en las últimas 24 horas, Brasil se convirtió en el cuarto país con más casos confirmados de coronavirus en el mundo, mientras un militar sin experiencia en asuntos sanitarios se convirtió en el tercer ministro de Salud desde que comenzara la pandemia.



El Ministerio de Salud reportó 14.919 nuevos contagios, que elevaron el total de casos confirmados en Brasil a 233.142, con lo que superó a España e Italia y pasó a ser el cuarto país con más casos en el mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido.





Brasil había iniciado esta semana en el octavo lugar entre los países con más casos, y días atrás había superado a Francia y Alemania, y trepado al sexto puesto.