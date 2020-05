Vivo de Instagram entre Lali y Cris Morena.

Cris Morena y Lali Espósito convocaron a más de dieciocho mil personas en una charla que recorrió temas como los efectos de la pandemia, la negatividad y las malas energías, lo sanador que es el arte, recuerdos imborrables de sus trabajos juntas y un Ping Pong a cargo de la productora que puso a prueba la memoria de la cantante.

“La pandemia me está dejando la sensación de la falta de compresión y solidaridad con la que nos estamos portando con la naturaleza y el ambiente en el que vivimos. Estar encerrado en casa me muestra la maldad y por eso me aferro mucho a la gente que me hace bien. Estoy limpiándome de la gente con mala energía. Se me hace tan flúo lo negativo…“, arrancó Lali en el Vivo, en el que más tarde se sumarían sus ex compañeros Gastón Dalmau, Nico Vázquez y Mery del Cerro, y Majo Riera, su madre.

Un capítulo aparte fue el de viejos y nuevos amores. “Primero sufrí un poco, porque sabés cómo amé a tus novios anteriores“, se despachó Cris cuando Lali le confirmó “no cambié de chico”, en referencia a su relación de hace cuatro años con Santiago Mocorrea.

“¿Qué pensabas cuando nos poníamos de novios en tus series?”, disparó la artista. “Bueno, tenés varios en tu haber”, retrucó Cris. “No, estuve cuatro años de novia con Peter Lanzani, fue mi primer novio. Lloramos de risa con el vivo que hicimos la otra vez. Hay mucho cariño de familia y fue hermoso volvernos a ver”.

“¿Y a Benja lo vas a negar? ¿Sólo tuviste dos?”, indagó Cris. “Es que ya no me daba la vida con tantos años”, dijo Lali risueña. Pero lo más jugoso siguió después, cuando reconoció que “hay otro también, pero de ese no vamos a hablar. Le mandamos un caluroso abrazo desde acá, desde el éter de internet. Qué va a hacer. La vida. Vos también tendrás alguno que no querés nombrar”.