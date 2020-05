Karina Jelinek.

Karina Jelinek propuso a sus seguidoras salir "sin tanga pero con barbijo" porque "es más importante". En tiempos de coronavirus, la modelo y diseñadora trabaja desde casa como otros famosos en cuarentena y también recurre a las redes para hacer sus publiaciones más calientes.

De madrugada, Karina Jelinek prendió fuego Instagram con una foto en blanco y negro y una propuesta directa: "Salgamos sin Tanga , pero sí con barbijo".

Karina brindó una entrevista en la que mostró su costado hogareño y permitió conocer algunos rincones de su casa.

“Estoy acá en mi toilette”, manifestó la popular modelo, mientras recorría el interior de su baño con una taza en la mano. Allí se pudo apreciar una bellísima bañadera y un lujoso lavatorio lleno de productos de belleza.

Vestida con un pijama y con una taza en la mano, Jelinek se mostró muy relajada en su hogar mientras dejaba espiar cada ambiente de su casa: "Estoy acá, en mi toilette" detalló, mientras dejaba al descubierto su hermosa bañadera y un enorme lavatorio con una gran cantidad de cremas y productos de belleza.

A continuación, la popular mediática continuó el recorrido hacia su cuarto. “Es la primera vez que muestro mi habitación”, expresó.