Doctor Pedro Cahn. Diálogo exclusivo con Canal 26.

En el marco de la cuarentena por Coronavirus decretada por el Gobierno Nacional, y mientras la Argentina ve cómo el número de víctimas mortales y los contagios no avanzan en la misma medida que en otros lugares del mundo, entre ellos el vecino Brasil, CANAL 26 habló en EXCLUSIVA con el doctor Pedro Cahn, infectólogo que asesora a la Administración del presidente Alberto Fernández en esta materia.

El médico comenzó haciendo referencia a las salidas permitidas desde este fin de semana y dijo que "el problema no es que la gente salga a las calles, es que se mantenga la distancia social obligatoria".

Así mismo, y tras ser consultado sobre el informe recientemente divulgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que el virus no se contagia a través de los objetos, dijo Cahn: "No nos sorprendió, porque nosotros sabíamos que la transmisión del coronavirus se da de persona a persona".

En este contexto, Cahn remarcó la importancia de la acción preventiva que lleva adelante el Gobierno y se refirió a los lugares de mayor propención a los contagios, como medios de transporte, villas, barrios humildes, geriátricos, cárceles y también en lugares con gente en sitaución de calle.

Dijo al respecto: "En cualquier situación en donde no se puede mantener el distanciamiento social, es donde hay que poner el foco" de la prevención.

Entrevista con reconocido infectólogo. Canal 26.

Así mismo, Cahn dijo que "no tenemos colapso sanitario" ya que "acá no se duplican los casos cada día respecto del día anterior".

De todos modos, y pese a los buenos resultados, también dijo que "es difícil decir si Buenos Aires entrará en Fase 4 de cuarentena" en los próximos días.

Declaraciones de Pedro Cahn en Canal 26.