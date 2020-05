Noelia Marzol.

En los últimos posteos de Instagram, Noelia Marzol cautivó a los fans al practicar gimnasia rítmica y compartirlo, obteniendo así miles de comentarios.

En el video que subió en las últimas horas se la puede ver en estudiados movimientos de punta haciendo una rutina rítmica con cintas.

La publicación fue éxito, dejando a todos sus seguidores sin aliento con miles de halagos por su destreza artística y belleza.

Marzol recurrió a las preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, la pregunta de un usuario le molestó y lo hizo saber.

“¿Tenés fantasías sexuales?”, le consultó un seguidor. La actriz no dudó en hacer notar su indignación por la recurrencia en el mismo tema al hacerle preguntas. “Gente, ¡qué raros que son respecto al sexo! Todos nacimos del sexo, ¿no tendría que ser un poco más natural? Dejen de hacer preguntas pelotu…”, manifestó la bailarina.

Marzol se refirió a quienes le dejaban comentarios machistas, luego de que varios usuarios lo notaran y le preguntaran al respecto. “Muy buena pregunta. Los comentarios machistas directamente se ignoran porque ignoro a la gente tonta, así que los comentarios tontos, ignorados”, sentenció la actriz.