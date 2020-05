La agrupación Encuentro de Abogados Independientes (EAI) reclamó el cese de la feria judicial extraordinaria que la Corte Suprema dispuso para la justicia nacional y federal de todo el país por la pandemia de coronavirus.





Así lo expresaron en una movilización realizada este mediodía en el Palacio de Justicia, en la calle Talcahuano al 500 del centro porteño, bajo el lema “Los abogados queremos trabajar”.

Your browser does not support the video element.

"Los otros dos poderes funcionan, esta es la única fuente de trabajo de muchos abogados y varios dependen de ella para hacer valer sus derechos", exclamó un abogado a CANAL 26.

"El coronavirus es igual para todos, queremos trabajar de manera remota y retomar la actividad con los cumplimientos de salud correspondientes. Hay un parate total", comentó y explicó que quién debe autorizar la vuelta del trabajo es la Corte Suprema de Justicia.

Noticias relacionadas





El lunes pasado, luego de que el gobierno nacional prorrogara hasta el próximo 24 de mayo el aislamiento social preventivo obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus, la Corte extendió el receso judicial hasta esa fecha, mediante la Acordada 14/2020.



“La Justicia es un servicio esencial” y “solicitamos el inmediato restablecimiento de la prestación”, expuso EAI, para quien son insuficientes las pautas de actividad fijadas por la Corte desde hace casi dos meses, y ampliadas en la acordada de días atrás.





“Consideramos que la Justicia cuenta con las herramientas informáticas disponibles para trabajar de manera remota, on-line, con mínima presencia física, adaptando los procesos a esta modalidad”, consignó el comunicado, que -vía internet- convoca a los abogados a adherirse al pedido y movilización.



“En defensa y protección, tanto del ejercicio de nuestra profesión, como de la preservación de la salud de nuestros representados, los justiciables proponemos un 'Protocolo de Medidas de Prevención, Higiene y Seguridad para abogados y clientes por la pandemia de Covid-19', agregó la entidad en el comunicado.