Gustavo Menéndez

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, habló con Show Attack en RADIO LATINA (FM 101.1) acerca de cómo se combate a la pandemia en el municipio.

“Presentamos a la Provincia, para su aprobación, la apertura de algunas actividades económicas. En Merlo se hizo difícil el cumplimiento de la cuarentena, nosotros tenemos barrios muy humildes y con familias muy numerosas y el cumplimiento estricto se hace muy complejo. Además, de la necesidad alimentaria por la paralización de la economía”, inició.

En cuanto a las medidas que se llevan a cabo en la Ciudad, Menéndez afirmó: “Creo que es posible que el Gobierno de la Ciudad se retrotraiga un poco en cuanto a la flexibilización de la cuarentena. En Merlo tengo miles de merlenses que viajan a la Ciudad para trabajar pero si comienzan a contagiarse, también se va a complicar en el Conurbano”.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“La Argentina pueda dar números concretos de cómo va manejando la pandemia cuando se le dio prioridad a la vida y no a la economía. La caída que tiene EE.UU. en economía y además tiene 90 mil muertos. Entonces, Argentina, con 300 y pico, que lamentamos cada uno, nos hace que se valore mucho más la decisión de Alberto Fernández”, explicó.

“Nadie estaba preparado en el mundo para enfrentar esta situación, que muchas veces parece una película de ciencia ficción pero hoy golpea al mundo. Y golpeó a sistemas robustos y a quienes no lo tenían. Pero es momento de plantear muchas cosas: por ejemplo, la presencia del Estado en la Salud pública y no dejarlo en manos del mercado”, señaló.