Sesión de Diputados en videoconferencia.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública dio dictamen al proyecto para la prescripción de medicamentos y estudios en forma electrónica. Desde ahora, podrá tratarse en una próxima sesión telemática para su votación.

Bajo la modalidad de videoconferencia, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dictaminó por unanimidad un proyecto de ley sobre prescripción y venta de medicamentos utilizando recetas electrónicas y teleasistencia en salud.

El presidente de la Comisión, Pablo Yedlin, agradeció el acompañamiento de los bloques y el “trabajo conjunto para aportar mejoras en el proyecto”. Recordó también que el proyecto surgió antes de la pandemia del COVID-19 y “tiene que ver con necesidades que tiene Argentina” en el sistema sanitario.

“Esto va a permitir la prescripción digital además de la prescripción de puño y letra. La tele-asistencia tiene un vacío legal, ahora va a tener un marco normativo para todas las especialidades médicas, incluída la psicología y otras terapias”, resumió.

Con este avance, el proyecto podrá tratarse en una próxima sesión telemática para su votación.

Sobre el cierre de la reunión, la Comisión de Acción Social y Salud Pública también aprobó a viva voz un proyecto de resolución para el reconocimiento al personal del Instituto Malbrán y del sistema de salud argentino.