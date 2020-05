Captura de video.

Dos motochorros atacaron este viernes a Nora Belagio Pinto en Rosario a plena luz del día.

La víctima, que trabaja como médica veterinaria, había acudido a un domicilio para una consulta particular y al salir, mientras se dirigía a la esquina para tomar un taxi, fue sorprendida por dos hombres que se movilizaban en una moto.

Uno de ellos intentó arrancarle el bolso que llevaba colgado y la terminó derribando al piso. Mientras, el otro esperaba en la moto listo para poder escapar.

Las imágenes del robo quedaron registradas a través de las cámaras de seguridad de la cuadra. Los motocorros la arrastraron varios metros para arrebatarle la cartera. Se subieron a la vereda para cometer el delito.

La mujer pidió ayuda a los vecinos de la zona para intentar recuperar al menos su credencial del Colegio de Veterinarios y la agenda con los contactos de todos sus pacientes para poder seguir trabajando.

El robo que sufrió la veterinaria se suma a otros hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Rosario, entre los que se destaca el caso de Tomás Felipe "Trinche" Carlovich (74), el ex futbolista que murió cuando intentaron sustraerle la bicicleta en el barrio."El Trinche" fue asaltado el miércoles 6 de mayo pasado en las calles Lima y Tucumán. Sufrió un severo golpe en la cabeza y falleció dos días después.