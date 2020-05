Nicole Neumann.

Nicole Neumann aprovechó la cuarentena y el aislamiento, trabajando desde su casa hace canjes de todo tipo de rubros. Esta vez se dedicó a mostrar indumentaria y moda de Covid-19.

En este caso Nicole Neumann optó por una marca de gran trayectorio y con unos tacos muy altos negros usó su pasillo para mostrar varios conjuntos que serán tendencia en esta temporada. El primero fue con un pantalón ajustadísimo.

En el video se le puede ver modelando de manera muy sensual por un pasillo de su casa y sobre lo que parece su cama. Una manera innovadora de regresar al trabajo sin salir de casa.

“Comfy is the new sexy“, eso había publicado la famosa hace unos días haciendo alusión a los looks para estar en casa y en especial durante la temporada otoño/invierno.

Entre los comentarios que recibió la artista estaban: “Para practicar pasarela. Gracias”, “Todo te queda bien”, “Hermosa” y “La más hermosa que vi en mi vida, además súper simpática”.