Sergio Berni, NA.

El ministro Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no descartó bloquear los accesos que comunican a la Ciudad con provincia. Es decir, aislar el uno del otro. El argumento del funcionario es que las dos jurisdicciones con el mayor número de contagios en el país “tienen realidades sanitarias distintas”.

“Hoy no hay que blindar a la Capital Federal. Mañana, no sé. Y el que lo diga, miente. A mí me interesa cómo sigue el día a día. Esto es una cuestión del día a día del control epidemiológico”, explicó.



“La Ciudad vive del comercio. La Provincia vive de la industria manufacturera. Entonces, la Capital Federal pone los comercios y la Provincia pone la gente que va a trabajar”, dijo el funcionario.

“Esto me hace acordar a la metáfora de Estados Unidos y México. El 80 por ciento de la droga que se comercializa en Estados Unidos la ponen Colombia y México. ¿Sabe quién pone los muertos? El 80 por ciento de los muertos los ponen Colombia y México. Se comercializa el 80 por ciento en Estados Unidos y los muertos los ponen Colombia y México. Usted me habla de amurallar, yo le respondo con otra metáfora”, dijo. “Esto quiere decir que la Capital Federal va a poner la actividad comercial y la mano de obra la ponen el segundo y tercer cordón de la Provincia de Buenos Aires y una provincia que tiene una realidad sanitaria completamente distinta”, añadió.

“Que nosotros cuidemos a la Provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con las interpretaciones subjetivas que cada uno hace de un tuit, de un color, de un mapa. Nosotros tenemos una obligación: cuidar a los bonaerenses”, expresó.

“Como diría el general Perón, la única verdad es la realidad y la única realidad es que tenemos un brote importante en la Capital Federal. La realidad es que si bien el AMBA funciona como una unidad única, las realidades administrativas son totalmente distintas. No es lo mismo la realidad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires que la realidad sanitaria de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

“No es lo mismo la cobertura en salud de un ciudadano porteño, donde casi todos tienen obra social. En la Provincia casi todos dependen de la salud pública. Una salud pública ha sido totalmente desfinanciada. Gobernar es representar intereses. Y nosotros representamos los intereses de los ciudadanos bonaerenses que que buscan ser cuidados”, agregó.

“Es cierto que nadie encuentra lo que no busca, por lo tanto en la medida en que usted más busca, más casos van a aparecer. Pero también es cierto que cuando no se tienen datos absolutos hay que recurrir a los datos relativos, y los datos relativos dicen que en la Ciudad de Buenos Aires en los asentamientos y las villas, el 40 por ciento de los testeados dan positivo y en la provincia de Buenos Aires un siete por ciento”, manifestó.