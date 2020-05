Protestas en Chile, REUTERS.

Vecinos de la comuna (barrio) capitalina de El Bosque realizaron una protesta contra el gobierno por la falta de ayuda en medio de la crisis sanitaria que vive Chile a causa del coronavirus, con más de 46.000 infectados y 478 fallecidos, que desencadenó en un enfrentamiento con carabineros (policía chilena) y la detención de al menos ocho personas.





Al lugar de la protesta llegó personal de Fuerzas Especiales de Carabineros para controlar la situación mediante el uso de gases lacrimógenos y el carro lanza aguas, lo que derivó en un enfrentamiento entre los ciudadanos y la policía uniformada.





"Hay más de 50 personas sin cosas para comer, hay gente que necesita medicamentos. Yo tengo anotada a una familia que tiene un bebé de dos años que no tienen qué comer. Eso es lo que se está viviendo aquí" afirmó Teresa, una vecina del sector, al canal Meganoticias.





Los manifestantes de este barrio del sur de Santiago, que tiene tres semanas en cuarentena, hicieron barricadas y exigieron ayuda, ya que se encuentran sin trabajo, debido a la crisis que vive la capital chilena producto del coronavirus.





"Esto es un procedimiento que tiene que ver con demandas de tipo social. Aproximadamente son entre 70 y 80 personas que salieron a manifestarse y van cerca de tres detenidos por desórdenes", informó el teniente coronel de Carabineros Cristian Cladería, en conferencia de prensa.





Más tarde, la cantidad de detenidos sería oficialmente elevada a ocho.

Esta manifestación se produjo luego del aumento de los contagios y las muertes por coronavirus en las últimas jornadas, que llevó al gobierno a decretar cuarentena total en la capital chilena, desde el pasado viernes, por siete días.

GENTILEZA EURONEWS.



Sobre la protesta, el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, afirmó que "la crisis sanitaria está teniendo el rostro de la pobreza en nuestras comunas. Está empezando a despertar la crisis social como producto de la crisis sanitarias. El alcalde, en una entrevista televisiva, solicitó al gobierno que "por favor, las ofertas que haga, las cumpla".





La protesta tuvo lugar luego de que anoche el presidente Sebastián Piñera anunciara que el gobierno va a iniciar "prontamente la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y de clase media necesitada".

Según datos del Ministerio de Salud, más de un 84% del total de contagios en el país están en la Región Metropolitana.



El Ministerio de Salud informó en su último balance que en Chile existen, en la actualidad, 46.059 contagiados y 478 personas fallecidas por la Covid-19.