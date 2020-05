GUNPOWDER y FALSE FLAG son otras dos opciones de series que te recomendamos para ver por TELECENTRO PLAY.

GUNPOWDER:

Gunpowder es una miniserie dramática histórica de las productoras Kudos y Thriker Films para la cadena británica BBC One. La serie, de tres episodios, se estrenó en Reino Unido en BBC One el 21 de octubre de 2017. Ahora la disfrutás por TELECENTRO PLAY.

Ambientada en la Conspiración de la pólvora (en inglés, Gunpowder Plot), en el Londres de 1605, sus creadores fueron Ronan Bennet (novelista y guionista), Kit Harington (actor y productor) y Daniel West (actor y escritor). Está protagonizada por Kit Harington, que es un descendiente directo de su personaje Robert Catesby.​ J. Blakeson se encargó de la dirección.

FALSE FLAG:

Desde Israel llegó el thriller de espionaje "False Flag". Luego del éxito mundial de remakes de ficciones israelíes como “Homeland” y “En terapia”, proveniente de ese país y en su versión original llegó a TELECENTRO PLAY la serie de espionaje que sigue la historia de cinco personas comunes y corrientes que un día despiertan acusados de secuestrar a un importante funcionario iraní en una operación de inteligencia internacional.

Estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2015 y galardonada con el premio del público en el Festival Series Manía francés de ese mismo año, “False Flag” (“Kfulim”, su título original en hebreo) fue la primera serie de habla no inglesa adquirida por FOX para su distribución internacional.

