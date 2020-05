Represa Itaipú

La represa hidroeléctrica Itaipú, que está ubicada entre Brasil y Paraguay, abrió sus compuertas para posibilitar la navegabilidad del río Paraná que llegó a su nivel más bajo de los últimos 20 años.

La apertura de las compuertas permitirá “la reactivación del dinamismo comercial en la hidrovía, afectada por la situación hidrológica” y “tendrá un impacto positivo para la economía nacional”, según se informó en la cuenta oficial ITAIPU Binacional Py.

Your browser does not support the video element.

El caudal vertido promedio fue de 474 metros cúbicos por segundo, con un máximo de 1.376 metros cúbicos por segundo.

Noticias relacionadas

La medida va a posibilitar la reactivación del dinamismo comercial en la hidrovía Paraguay-Paraná, afectada por la crisis hidrológica.