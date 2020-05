DJ denunciado por los vecinos en Recoleta, CANAL 26

Luego de la noticia del fallecimiento de Sergio Denis, el DJ Pato Zambrano musicalizó al barrio de Recoleta desde su balcón con la canción "Te quiero tanto", un clásico del gran cantante popular.

En ese momento, diferentes personas no dudaron en sumarse: mientras algunos cantaban el tema, otros preferían bailar o capturar el hecho con las cámaras de sus celulares. Sin embargo, luego de ese episodio un vecino decidió denunciarlo por ruidos molestos.

Tras la acusación la policía se presentó en el lugar, por lo cual diferentes vecinos y vecinas decidieron salir a la calle y a los balcones, siempre con barbijo, para defenderlo con aplausos y cacerolazos.

“Desde que empezó la cuarentena, pasamos música para los vecinos y en Instagram para quienes no están cerca porque sé la importancia de la música en estos momentos. Este sábado, había mucha gente y el vecino denunció por ruidos molestos”, comentó en declaraciones a Canal 26.

“La policía llegó de una forma vehemente y surgió un cacerolazo espontáneo para apoyarme. Yo sólo trato de alegrar a la gente. Fue una situación tensa que volvió a generar un cacerolazo, más fuerte y por mucho más tiempo”; explicó.

Zambrano contó que pone música los sábados y domingos solo por una hora, de 18 a 19, en el barrio de Recoleta donde vive; se trata de una iniciativa que realiza desde que empezó la cuarentena, con el fin de animar a todos y todas.