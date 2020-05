Bruno Mars y Michael Jackson

La última teoría que se volvió viral en las redes sociales no tiene que ver con el coronavirus sino con el mundo de la música.

Según la hipótesis de las redes sociales, Michael Jackson sería padre de Bruno Mars y esto se ha estado ocultando a lo largo de los años.

La información nació en Twitter y desmenuza la información real a través de un hilo. Además de su eterna comparación artística y musical, hay datos que supondrían esta relación sanguínea.

Michael Jackson reveló con anterioridad que tenía un hijo no reconocido, pero del que no hablaba para evitar el acoso hacia él y su madre. La teoría apunta a que la madre sería Billie Jean, la inspiración de la conocida canción del artista.

Luego, el nombre real de Bruno Mars es Peter Gene Hernández. El primer nombre estaría relacionado con el personaje favorito de la infancia de Michael Jackson, Peter Pan, del que tenía esculturas en su casa.

El tercer punto es el más claro: la tez, el tipo de cabello, la voz y la gran calidad artística de ambos.

Con la difusión de esta teoría, fanáticos revelaron nuevas informaciones que abonan a lo mencionado.

Cuando falleció, se dijo en el funeral que su hijo mayor también estaba allí, Bruno estaba ahí.

Un productor musical de Bruno Mars dijo que era hijo de Michael, al otro día fue despedido.

Michael era amigo del "padre" de Bruno Mars.

En el año de la muerte de Michael, Bruno fue admitido por el mismo sello discográfico

En cuanto a las falencias en la información, se menciona que Billie Jean habla sobre un supuesto hijo en una de sus frases, pero se estrenó en 1983 y Bruno Mars nació en 1985, lo que no da un margen ni de embarazo de la supuesta madre. Además, las declaraciones del hijo no reconocido no aparecen en registros.