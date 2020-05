Controles en trenes. Canal 26.

El Gobierno nacional avanza con la implementación de un sistema de "reserva de pasajes" de trenes interurbanos, para poder viajar respetando las medidas de distanciamiento social para combatir al coronavirus, y evitar las aglomeraciones de usuarios en las horas pico.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, informó que "la próxima semana comienza la reserva de asientos en la línea del Ferrocarril Mitre" para evitar las formaciones abarrotadas de pasajeros.

El funcionario manifestó que fue diseñada una plataforma online, que permitirá guardar un asiento para que se pueda viajar con turnos.

La iniciativa se va a activar en el ramal que cubre el trayecto Retiro-Tigre, ya que es el que por estos días tiene menor demanda de usuarios.

Marinucci dijo que la idea es que el sistema funcione en horario pico entre las 6 y las 10.30, y el pasaje se podrá tramitar hasta 72 horas antes del viaje.

Para el viernes se espera poder presentarla y que los usuarios hagan ya su reserva bajando la aplicación a sus teléfonos, aunque todavía las empresas de los sistemas operativos de los celulares (Apple y Google) no dieron la autorización.

Al ser consultado sobre si la reserva garantizará tener asiento, el funcionario aclaró que solamente "se habilita la disponibilidad en la formación".

Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, informó que se registró un incremento del 10% en la cantidad de usuarios de trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos días.

También, estimó que ese aumento lleva los valores a un "30 o 40%" del uso de este medio de transporte previo a la pandemia, y subrayó que "en una situación normal, el sistema ferroviario puede ofrecer 600 mil asientos y, en un día cualquiera viajan dos millones de personas".

Por tal motivo, Sasia aclaró que "llegará el momento en que la gente viaje parada cuando más se flexibilicen las actividades, ya que la demanda supera tres veces la oferta en una situación normal".