En la Asamblea Extraordinaria remota de la AFA que reeligió a Claudio Tapia como presidente hasta 2025, también nació la Liga Profesional de Fútbol, que reemplaza a la Superliga, más allá de que continuará funcionando en las mismas oficinas, ubicadas en Puerto Madero. La entidad, que nuclea a los 24 clubes que juegan en la élite (a fin de año serán 26, luego de los dos ascensos provenientes de la Primera Nacional), es presidida por Marcelo Tinelli, pero bajo la órbita de la Casa Madre de la disciplina.

Ese trabajo que busca ser mancomunado, dejando atrás el “doble comando” que mencionó Tapia en su discurso, es una de las diferencias respecto de la Superliga. La nueva estructura apunta a cerrar la grieta entre Primera y el Ascenso. La entidad de la calle Viamonte, a su vez, ganó en representatividad, con el regreso de River (Rodolfo D’Onofrio) y San Lorenzo (el citado Tinelli) a la AFA. Ambos son dos de los seis vicepresidentes, junto a Jorge Amor Ameal (Boca), Hugo Moyano (Independiente), Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) y Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero).

En ese contexto, Eduardo Spinosa, designado director general de la Liga Profesional (cargo ad honorem y nexo con los clubes) aparece como articulador de la alianza Tapia-Tinelli, a partir de la buena relación con ambas partes.

“Para mí significa un gran orgullo y un enorme desafío que mis pares me hayan elegido para conducir esta nueva etapa de nuestro querido fútbol argentino. Agradezco a las autoridades de la AFA y también a todos los dirigentes de los clubes que integran la LPF por confiar en el plan de trabajo que pensamos implementar", dijo Tinelli tras la elección.

"La idea es mejorar todos los aspectos de la competencia, potenciar el ingreso de recursos para las instituciones y brindarles a los simpatizantes mejores espectáculos y servicios. El fútbol de nuestro país siempre se ha caracterizado por generar grandes figuras a nivel mundial, con lo cual la materia prima de este deporte está asegurada. Debemos trabajar arduamente para ofrecer encuentros más atractivos, torneos dinámicos y crear infraestructuras sólidas, que acompañen el crecimiento de la competencia local. El fútbol argentino debe recuperar el lugar de privilegio que supo tener y que lo convirtiera en potencia mundial. A eso apuntaremos desde la Liga Profesional...”, agregó.

¿Cómo se disputarán los torneos, tras la finalización de la temporada decretada por la pandemia de coronavirus? En principio, de acá a fines de 2020 se disputará un certamen relámpago a partir de que las autoridades de salud lo permitan y de que se conforme un protocolo acorde a la circunstancia, como sucedió en Alemania. Septiembre aparece como mes tentativo para el comienzo de la actividad.

A partir de 2021 se jugará de enero a diciembre, en consonancia con las competiciones a nivel Conmebol (Copa Libertadores y Sudamericana); resta definir si será un torneo largo o dos cortos (una alternativa con mucho consenso).

Los descensos, tal como se acordó con la AFA, quedarán suspendidos hasta diciembre de 2022, cuando otra vez volverá a haber equipos que bajen de la élite. Eso sí, tanto la actual temporada como la de 2021 contarán para los promedios que definirán a los que pierdan la categoría en 2022.

ASÍ QUEDARON CONFORMADAS LAS AUTORIDADES DE LA LIGA

Presidente: Marcelo Hugo Tinelli (San Lorenzo)

Consejo Directivo:

Rodolfo D’Onofrio (River Plate)

Jorge Amor Ameal (Boca Juniors)

Hugo Moyano (Independiente)

Víctor Blanco (Racing Club)

Vicepresidente Primero: Cristian Malaspina (Argentinos Juniors)

Vicepresidente Segundo: Hernán Arboleya (Lanús)

Vicepresidente Tercero: Mario Leito (Atlético Tucumán)

Secretario: Sergio Rapisarda (Vélez Sarsfield)

Prosecretario: Gabriel Pellegrino (Gimnasia y Esgrima La Plata)