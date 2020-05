Kim Kardashian.



Kim Kardashian aseguró que su compañía textil estará confeccionando más tapabocas para ponerlos a la venta lo antes posible.

La empresaria y, también, estrella de televisión Kim Kardashian se ha destacado en varios mercados con sus marcas de ropa y maquillaje. Esta vez, también decidió vender tapabocas con su compañía SKIMS, con el fin de ayudar a la protección y preservación de la salud de las personas en medio de la pandemia del coronavirus.

Además, como reconocimiento al personal de la salud, que está constantemente expuesto al virus, la marca anunció que donaría 10 mil unidades a varias fundaciones de este sector que tienen alianza con la empresa.

Eso sí, en menos de una hora cuando salieron a la venta por internet el pasado domingo 17 de mayo, los tapabocas se agotaron y fue esta misma Kardashian quien confirmo la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, la estrella, quien es reconocida por su reality show Keeping up with The Kardashians, afirmó que con su marca de ropa harán lo posible por hacer más tapabocas cuanto antes.

"Desafortunadamente, nuestros tapabocas de SKIMS se agotaron hoy (domingo), pero estamos trabajando con nuestros aliados locales en Los Ángeles para producir más lo antes posible. El próximo lote estará disponible la siguiente semana. Por favor, para recibir más detalles, inscribirse a la página de la marca. Gracias por su ayuda", trinó Kardashian.

Los tapabocas, disponibles en cinco colores, fueron vendidos a través del portal skims.com en una promoción de 4 por 25 dólares y con envíos nacionales gratis. La marca ofrece distintos tonalidades insignias de su ropa como lo son el color arena, arcilla, chocolate y el negro.