Este miércoles 20 de mayo de 2020, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, estuvo presente en el Polo Judicial de esa jurisdicción para profundizar el seguimiento y atención de un tema tan preocupante para toda la sociedad como lo es el de la violencia de género.

El jefe comunal, y las Ministras de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y la provincia de Buenos Aires -Elizabeth Gómez Alcora y Estela Gómez- hablaron en entrevista EXCLUSIVA con CANAL 26.

Gray reafirmó una vez más su firme compromiso, y el de todos los funcionarios de su municipio, Provincia y Nación, con la lucha contra la violencia de género y otros tipos de agresiones y discriminación; y apuesta a un trabajo mancomunado para erradicar el flagelo.

Elizabeth Gomez Alcorta, Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, sostuvo que "las mujeres necesitan acompañamiento del Estado para poder denunciar", y agregaba que "pese al aislamiento, no están solas".

La ministra comentó que en estos tiempos de confinamiento, "hubo casos reiterados de violencia obstétrica, laboral o personal y hay canales del Estado para la escucha y el

acompañamiento".

"La línea 144 en una línea nacional", dijo.

Por su lado, Estela Gómez, su par provincial, aseguró que la situación de la violencia de género en la Provincia de Buenos Aires "fue cambiando, cuando empezó la cuarentena teníamos menos denuncias de violencia de género, pero paulatinamente eso fue cambiando".

Finalmente, Fernando Gray, también habló sobre la posibilidad de relajar las medidas de confinamiento en su municipio. "Nosotros llevamos una cuarentena muy estricta para ir realentizando este proceso. Eso nos permitió abrir un nuevo hospital en y estamos haciendo un esfuerzo inmenso, tenemos testeos casa por casa en barrios vulnerables y con las ministras trabajamos en temas de violencia en esos lugares", aseguró.

"Entendemos la situación que vivimos, que es tremenda, pero tenemos que seguir con estas medidas de aislamiento", manifestó Gray en CANAL 26.

Por último, manifestó: "Trabajamos en 15 municipios de la provincia con un monitoreo constante y vamos a tomas las determinaciones que sean necesarias".