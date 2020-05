Mujer se disfrazó para ver a su madre en el geriátrico.

El suceso fue en Virginia, Estados Unidos donde una residencia geriátrica para adultos mayores decidieron implementar un curioso método para que la familia de los residentes puedan visitarlos.

La mujer hija de una residente de 84 años con autorización del personal de la residencia, decidió ir a abrazarla disfrazada de hipopótamo para que su madre sienta la calidez de su abrazo y de que estaba cerca de ella.

Otra de las hijas capturó el momento con el celular, teniendo la distancia social pertinente para que pueda virarlizarse el video que en pocas horas logró tener miles de vistas.

Aquí el emotivo momento.