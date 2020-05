Captura de video.

En González Catán ocurrió un violento intento de robo y toda la secuencia del ataque quedó registrada en las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en las inmediaciones de Calderón de la Barca y Tinogasta.

En el video se observa cómo el ladrón sorprende por la espalda a la víctima, la zamarrea e intenta golpearla con una botella de vidrio. Tras no lograr sacarle la mochila, forcejea y la mujer cae al piso.

Los gritos de la víctima alertaron a un vecino, quien enfrentó al ladrón a piedrazos.

Segundos más tarde, un transeúnte se acerca a la escena para ayudar a la mujer y ahuyentar al delincuente. Sin embargo, el ladrón no se por vencido y amaga con volver al ataque. Finalmente, se da a la fuga.