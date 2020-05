Ruben Mühlberger denunciado por abandono de persona.

Mientras avanza la investigación contra Rubén Mühlberger, la fiscal del caso, Valeria Massaglia, afirmó en conferencia de prensa junto al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, que “desde que comenzó la investigación se realizaron 60 medidas” para determinar la culpabilidad del doctor de los famosos.

Massaglia relató que desde que el caso salió a la luz en la fiscalía aparecen cada vez más personas que denuncian el accionar de Mühlberger al frente de la clínica. También insistió en que las personas “no tengan miedo” de acusarlo porque “se las protegerá”. La fiscal afirmó que habría un testimonio clave que podría aportar mucho a la causa.

Según la fiscal, hubo un testigo que trabajó con él hasta el día del allanamiento, el jueves pasado, que fue amenazado para que no revele detalles de cómo se trabajaba dentro del centro de salud de estética. Así, contó que la hija de una de sus presuntas víctimas por abandono de persona ya declaró y “se le respetará el secreto” de identidad.

Gustavo Carabajal en "Mañanas Informadas" por Canal 26 afirmó que: "El lugar no estaba habilitado como clínica... Un día antes el había presentado los documentos para la habilitación".

"A Mühlberger lo indagaron por tres delitos, el último fue por abandono de persona y la fiscal tiene un testimonio de una víctima que relata que el 12 de diciembre la recibió una empleada, le dio el medicamento y luego convulsionó", sentenció con seguridad el periodista.

Actualmente Rubén Mühlberger tiene prisión domiciliaria y en las próximas horas se definirá su situación, luego que se incorporen nuevos testimonios a a causa.