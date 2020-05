Ministro de Economía, Martín Guzmán. NA.

La Argentina no va a pagar un vencimiento clave en la negociación de la deuda externa: este viernes es fecha límite del período de gracia para cancelar US$ 503 millones correspondientes a tres bonos. Hasta anoche no había llegado el aviso de pago de los títulos AA21, AA26 y AA46, que el gobierno de Mauricio Macri emitió en abril de 2016 para pagarle a los holdouts que no habían entrado a los canjes de 2005 y 2010.

De todos modos, los economistas hablan de que Argentina iría a un "default blando", un término para referirse a que los tenedores de esos títulos no presentarán acciones legales contra el país por no cobrar ya que entienden que el Gobierno continua las negociaciones de buena fe para resolver al conflicto.

En las últimas horas siguieron los intercambios entre Argentina y los bonistas. También entre los propios fondos que buscan acercar posiciones entre ellos mismos -hay diferencias aún-, para llevarle una oferta que se acomode más a la postura de Martín Guzmán, el ministro de Economía.

La oferta del canje de Argentina vence este viernes a las 5 de la tarde de Nueva York. Se descuenta que el Gobierno prorrogará la misma oferta. Aquellos que ya entraron al canje seguirá aguardando hasta que finalmente se cierre. Si eventualmente, como se espera, el Gobierno mejora la oferta (será a través de una enmienda y un trámite ante la SEC), los que ya ingresaron al canje automáticamente pasarían tener los bonos de la oferta nueva.

Guzmán dijo, en una conferencia frente a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina y la US Argentina Business Council, que la fecha de mañana es “anecdótica”.

Argentina hizo una oferta para canjear su deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera. Hubo una ventana de 15 días para aceptar la propuesta argentina y fue rechazada por la amplia mayoría (no habría llegado al 20%). Desde entonces transcurrieron 15 días más, hasta mañana, fecha en el que expirará el período de gracia para pagar los cupones de los tres bonos por US$ 503 millones.

No es el plan del Gobierno de entrar en un default duro, sino en un default blanco y continuar las conversaciones con los acreedores. En una situación similar se encuentra la provincia de Buenos Aires desde la semana pasada.

Guzmán recibió el viernes tres contraofertas provenientes de tres comités de bonistas. En el Gobierno consideran que una de ellas, la de un comité donde está BlackRock, uno de los fondos más grandes, “está lejos de lo que pretendemos”. Las otras dos ofertas, de un grupo de bonistas de los canjes de 2005 y 2010 y del Comité Argentino de Crédito, en cambio tuvieron mejor recepción en Economía.

El economista Jorge Neyro, de ACM, que ha venido siguiendo muy de cerca las alternancias de esta negociación, elaboró un trabajo donde comparó las tres propuestas. "No existen grandes diferencias entre ambas propuestas para el período de los próximos 10 años exceptuando el período 2025-2027", concluye el experto.

De acuerdo a lo que publica The Wall Street Journal, BlackRock habría sugerido a fondos que integran su comité (Ad Hoc Tenedores de Bonos), que acepten una oferta cuyo valor estaría entre los 50 y 55 centavos por dólar. La oferta inicial de Guzmán se valorizó en 40 centavos.

En estos días no sólo se llevan a cabo negociaciones entre Argentina y los bonistas. También entre los propios fondos que no logran todavía unificar una posición única ante el gobierno argentino. De ahí que el viernes pasado presentaron tres ofertas diferentes los acreedores en vez de acercar una sola. Los bonistas negociaron tener una propuesta unificada, pero no fue posible, en parte, porque no todos los acreedores tienen los mismos instrumentos. Por eso hubo fondos que se movieron de comités en medio de la negociación. En el Gobierno esperan que la resolución de la deuda se haga “lo más rápido posible”.