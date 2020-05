Noticias falsas en tiempos de coronavirus, CANAL 26.

Muchas personas se informan en las redes sociales. Por eso la desinformación se ha vuelto un instrumento de propaganda en la red. ¿Cómo comprobar la veracidad de una noticia?. Las Fake News o “noticias falsas” son contenido tendencioso y sesgado, expuesto en medios de comunicación masivos (como redes sociales, prensa, televisión, radio, etc.), en forma de noticias o titulares pseudoperiodísticos que fomentan la desinformación.

El propósito detrás de la desinformación redunda generalmente en la manipulación de la opinión pública respecto a asuntos de carácter político, institucional, corporativo o personal. Los titulares de Fake News contienen mucha información en el título (incluyendo habitualmente el uso de nombres propios), utilizan contenido más simple y repetitivo en el cuerpo del texto (parecen más persuasivos), y son más similares a la sátira que a las noticias reales.

En el informe de DW hay 4 puntos imprescindibles para chequear las noticias falsas y comprobar su realidad:

1. Evite el pánico "La desinformación funciona y se combina con el pánico". Hay que verificar datos antes de difundirlo.

2.Verifica las fuentes. Pregunta a tus amigos de dónde recibieron la información. Comprueba la página web de la institución de donde se habría sacado la información.

3. Use páginas confiables de verificación. Hay una red llamada fast checking que ha acreditado a miles de verificadores en todo el mundo.

4.Fijese en las herramientas online que tiene google imágenes para chequear la misma. Otro es Botometer donde te puedes fijar si una cuenta de Twitter es confiable o no.