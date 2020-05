Sebastián Yatra.

Hace una semana Sebastián Yatra se separó de Tini Stoessel, artista con la que vivió un año de amor, Sebastián Yatra continúa haciendo una estricta cuarentena en Colombia y se muestra muy activo en Instagram, red social en la que ya no se siguen con Tini.

Sin embargo, y pese a los rumores que señalaron a Danna Paola como una supuesta "tercera en discordia", Yatra se mostró amable con la cantante mexicana y promocionó en su cuenta personal su nueva canción, Contigo.

"Contigo. Vayan a verlo", escribió Sebastián en la historia que subió a Instagram, en la que se lo ve cantando el tema de Danna Paola: "Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo".

Noticias relacionadas

La cantante reposteó en su Instagram el gesto buena onda de Yatra, en medio de los rumores de affaire.