Enrique de Rosa en RADIO LATINA.

"Las secuelas psicológicas de la cuarentena van a ser graves". Así lo definió el psiquiatra Enrique de Rosa en su charla exclusiva con ShowAttack, el programa de RADIO LATINA, conducido por Sol Pérez y Mariano Pavón. El médico sostuvo que "hay mucha demanda de personas que requieren ayuda. Las personas están teniendo crisis de angustia".

"No aumentan las consultas, aumentan los cuadros. Hay una diferencia entre un estado de conmoción social, psicológica y queda bien decir aumentaron las consultas pero el punto es medirlo desde el aspecto más amplio... lo que está pasando es que en historias de pandemia o epidemias hay picos que si duran un tiempo la gente más o menos lo puede sostener. El problema es que partieron de un concepto de salud desde el inicio que tenía que ver con lo biológico médico de 'vamos a matar al bicho' pero al mismo tiempo no se tomó en cuenta aspectos psicológicos, sociales, económicos, laborales... y entonces lo que se está viendo es mucha demanda. Recibo 300 o 400 preguntas o pedidos de respuestas a '¿qué hago con mi nieto que no lo veo?', ¿qué hago con mi abuela que no la veo?', ¿cómo hago con la medicación si no hay atención psiquiátrica?', '¿qué hago si tengo una adicción y no tengo lugar de internación?'... Hay un gran problema, por un lado hay enfermos mentales que ya estaban en tratamiento y por otro la gente que no tenía nada y esta cuarentena metió presión y aparecieron síntomas clínicos. Hay gente que pide ayuda a las obra social o prepaga y no la obtienen", relató el médico.

"Esta semana por ejemplo tuve tres internaciones que tuvieron que ser judicializadas. Una adicción, otra discapacidad (trastorno generalizada del desarrollo) y otra persona de edad mayor. En los tres casos estaban medianamente compensados... por escuchar noticias catastróficas... 'que se van a morir los viejos', y otras cosas generó un aumento de presión que no se cura con pastillas. Es población que se trataría de internar, pero sus prepagas no respondían por estar abocados a tema COVID. Y terminaron judicializados para que la Justicia los obligue a internar", contó de Rosa citando ejemplos.

Para el especialista en psiquiatría, "las secuelas psicológicas de la cuarentena van a ser graves". Sobre los ataques de pánico sostuvo que "las medidas que se implementaron de entrada y que fueron un éxito, había que tener seguridad si podían sostenerse en el tiempo. La gente está teniendo muchas crisis de angustia. La gente se esperanza, hace planes de encontrarse con su pareja, que no se ve hace tiempo... y eso altera la vida... hay una vida sentimental, sexual y entra en circuito de desesperanza. En psicología tenemos algo llamado Desesperanza Aprendida, cuando yo creo que voy a llegar y me dicen que no, vuelvo a pensar que voy a llegar y me dicen que no, dejo de intentarlo, entro en angustia o entro en depresión".

"Cito ejemplo, en las poblaciones de guerra la gente aguanta semanas, no meses. Se sabe que la moral de la tropa aguanta entre 4 o 6 semanas. Fui médico naval, y veía que al mes o mes y medio las cosas se ponían complicada. Una moral de tropa que uno puede sostener. Pasado ese tiempo, si una persona no estuvo preparada para aguantar 'marea', entran en desesperación y pueden tener problemas serios", respondió el médico a RADIO LATINA.

En cuanto a las secuelas que podría dejar hasta agosto en cuarentena obligatoria y sin salida, el doctor dijo: "Ahí sí los psiquiatras tenemos trabajo para los próximos 20 años porque los cuadros de estrés postraumáticos aparecen de manera evidente a los 6 meses, al principio se manifiestan con cuadros de angustia o depresión y demás pero el cuadro traumático y no tiene vuelta atrás empieza a manifestarse. Va a haber gente que no va a querer volver al trabajo o no va a volver al trabajo... eso es lo que decía que debió evaluarse desde el principio porque no es 'sí o no cuarentena', es tomar en cuenta todas las variables económicas, psicológicas y demás. Se tomó en cuenta sólo un variable y el ser es muchas variables. Las secuelas van a ser de un porcentaje alto".