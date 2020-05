Recesión a nivel mundial por el coronavirus

Una larga recesión mundial, numerosas quiebras entre las grandes empresas o la interrupción de las cadenas de suministro. Son solo algunos de los temores que tienen los 347 gestores de riesgo encuestados por el Foro Económico Mundial acerca de las consecuencias económicas derivadas de la actual pandemia.

La mencionada recesión encabeza con claridad la encuesta, hasta el punto que dos de cada tres interrogados la da por hecho. En el extremo opuesto está la llegada de una nueva pandemia, con tan solo uno de cada tres encuestados apostando por tal cosa.

La directora gerente del Foro, Saadia Zahidi, confirmaba en Euronews que algunos de esos temores ya comienzan a ser una realidad: "El riesgo de un desempleo estructural prolongado, el riesgo de que las pequeñas y medianas empresas desaparezcan en sectores enteros aun cuando algunas de las empresas más grandes puedan sobrevivir, el riesgo de un nacionalismo económico potencialmente mayor y de un menor movimiento transfronterizo tanto de personas como de bienes... Todos ellos son riesgos bastante evidentes y que ya están empezando a aparecer", reconocía Zahidi.

