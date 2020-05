Pandemia global de Covid-19.

Los contagiados por coronavirus en el mundo superaron los 5,2 millones de casos, mientras que son más de 338 mil los muertos por el Covid-19.

Brasil ya está instalado en el segundo lugar con más pacientes enfermos tras superar a Rusia, según el último informe publicado por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta el momento hay 5.229.441 pacientes infectados por el virus en casi 200 países, con 2.058.581 recuperados y 338.480 los muertos.

Noticias relacionadas

El antiviral remdesivir es eficaz contra el coronavirus, según un estudio.

El fármaco antiviral remdesivir reduce el tiempo de recuperación en los enfermos de coronavirus, según los resultados de una investigación publicados el viernes (22.05.2020). El estudio, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, fue publicado por la revista médica New England Journal of Medicine. La investigación descubrió que el remdesivir, inyectado por vía intravenosa durante diez días, acelera la recuperación de los pacientes hospitalizados por COVID-19, en comparación con el uso de un placebo. Los test clínicos se hicieron con más de mil pacientes en diez países distintos. Sin embargo los autores del estudio indican que el fármaco no puede evitar todas las muertes. "Teniendo en cuenta la alta mortalidad pese al uso del remdesivir, está claro que el tratamiento solo con un fármaco antiviral no es probablemente suficiente", indican.





La liga portuguesa cierra su calendario con reinicio el 3 de junio.

La liga portuguesa de fútbol cerró su calendario de nueve de las diez últimas jornadas del campeonato de primera división, que se reanudará a puerta cerrada el 3 de junio con dos partidos, entre ellos un Famaliçao-Oporto, anunció el organismo a última hora del viernes (22.05.2020). La Liga comunicó las fechas y los horarios de los partidos de la 25ª a la 33ª jornada, que tendrá lugar el 21 de julio. A finales de abril, el gobierno portugués había decidido que la competición, interrumpida el 12 de marzo, podría reanudarse a partir del último fin de semana de mayo, respetando los protocolos sanitarios. El calendario no precisa los estadios donde se jugarán los diferentes partidos, pero según los medios de comunicación locales, la mayoría de los equipos jugará en su propio recinto.

MAPA INTERACTIVO DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO:

Siete contagios en un restaurante de Alemania.

Las autoridades alemanes aseguraron que siete personas aparentemente contrajeron el coronavirus tras haber visitado un restaurante en el noroeste del país, en el primer caso de este tipo conocido desde que estos locales de comida reabrieron sus puertas, hace dos semanas. El gobierno local de Leer, en Baja Sajonia, dijo la noche del viernes (22.05.2020) que los casos se reportaron entre el martes y el mismo viernes, y que al menos 50 personas fueron puestas en cuarentena. Antes de esto, no se habían registrado contagios por COVID-19 en una semana en la región, fronteriza con los Países Bajos.

Rusia reporta 9.434 casos en las últimas 24 horas.

Rusia informó este sábado (23.05.2020) de 9.434 nuevos contagios por coronavirus, lo que eleva la cifra nacional hasta los 335.882 personas. En tanto, la cifra de fallecidos aumentó hasta 3.388, luego de que la pasada jornada 139 personas perdieran la vida como consecuencia del COVID-19.

Singapur registra 642 nuevos casos de COVID-19.

El Ministerio de Salud de Singapur confirmó este sábado (23.05.2020) un total de 642 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que lleva el total de infecciones hasta 31.068. La mayoría de los nuevos casos son trabajadores inmigrantes que viven en pequeños dormitorios, dijeron las autoridades. Seis de los contagios son residentes permanentes en la ciudad-estado.