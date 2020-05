Jorge Macri el Alberto Fernández.

El intendente de Vicente López Jorge Macri cruzó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof cuando se desarrollaba la conferencia de prensa en Olivos para anunciar la extensión de la cuarentena por coronavirus​.

Fue a través de Twitter donde dejó un mensaje incluso cuando el gobernador seguía contestando preguntas. "El gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de @mariuvidal. Antes del SAME, antes de todas las Guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega..."

Macri también le había reclamado por la apertura de comercios barriales. "Gobernador, el virus contagia tanto en un Hipermercado como en un comercio de barrio. Deje a los comercios barriales subsistir vendiendo los mismos rubros que vende un Hiper!"

Previamente, Axel Kicillof había vuelto a criticar a la ex gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal​, al mencionarla situación en la que estaba, según él, el sistema sanitario y cómo lo mejoraron desde que su llegada.

Destacó el "estado de abandono" en que había recibido la Provincia con "obras paralizadas en cuatro hospitales". Y luego afirmó que "hemos duplicado la cantidad de cama pero si los contagios se aceleran no alcanzan. Los sistemas más desarrollados no dieron a basto. Tenemos que hacer un esfuerzo más y no podemos bajar los brazos y relajarnos", insistió Kicillof.

En el mismo sentido que Jorge Macri se pronunció el diputado del Pro y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien consideró que Kicillof convirtió el anuncio "en una charla de campaña".

"Es una pena que una vez más el gobernador @Kicillofok utilice una conferencia de prensa informativa y de salud en medio de una crisis aguda y la transforme en una charla de campaña. Y con el agravante de faltar a la verdad", lanzó Ritondo.

También cruzó a Kicillof el senador radical Martín Lousteau, quien recordó que antes que Vidal el gobernador fue Daniel Scioli, candidato a presidente del kirchnerismo en 2015, y pidió trabajar "juntos para cuidar a los argentinos en lugar de echar culpas".

Mario Negri, titular del interbloque opositor en Diputados, también lo cruzó. "Axel gobernaron 28 años y querés que 4 de Vidal te resuelvan lo que destruyeron uds. El sentido común indica que la pobreza de Bs As es hija de tu flia política", le dijo. "Levanta la mirada, no hagas Kirchnerismo puro. No busques enemigos, goberná".

La lista sigue, crece minuto a minuto e incluye a casi todos los referentes de Juntos por el Cambios, sin importar el partido político.

Desde que asumió la gobernación, Axel Kicillof apunta sus críticas a su antecesora María Eugenia Vidal. Pero hace 10 días, su sumó el presidente Alberto Fernández. Sin nombrarla, la había cuestionado por el estado del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires.

“Tuvimos durante cuatro años una gobernadora que dijo que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenas Aires. En diciembre de 2015 estaban hechos los hospitales de Esteban Echeverría y La Matanza​ y por una decisión de la gobernadora nunca se inauguraron. Tuvimos que ir nosotros corriendo a ponerlos en marcha”, había dicho en una entrevista en Radio Rivadavia.