La integrante de la fiscalía de San Carlos de Bariloche, Silvia Paolini, y los adjuntos Facundo D’ Apice y Clara Moldes fueron violentamente atacados en Villa Mascardi por un grupo de cerca de 15 personas encapuchadas, que arrojaron piedras al vehículo oficial en el que se movilizaron. Además de los funcionarios judiciales, varios integrantes de la Policía de Río Negro también fueron agredidos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el ataque ocurrió ayer hacia las 15.30 y “comenzó de manera intempestiva y sin que los atacantes se informaran acerca de la labor fiscal”. Incluso, en el hecho, resultó lesionado un efectivo del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate. El episodio fue violento. Varios de los agresores se arrojaron sobre el vehículo hasta que la policía se vio obligada a efectuar disparos al aire para persuadir a los atacantes

Los funcionarios judiciales y policiales habían ido hasta el lugar, ubicado a unos 30 kilómetros de Bariloche y cerca de la ocupación mantenida por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapupara, llevar adelante una serie de peritajes en un predio que había sido escenario de un incendio intencional a una cabaña, el jueves en horas de la tarde.

En ese lugar, por lo menos seis agresores sorprendieron a un empleado policial, quien pretendía instalarse en la vivienda del predio de Gas del Estado con su pareja y una niña, con el objetivo de cuidar el lugar. De acuerdo con que se hizo ante la Comisaría N°42, el hombre estaba reparando la cabaña en el momento del incidente cuando fue amedrentado por los atacantes, que le arrojaron piedras. Luego huyeron hacia el interior del bosque.

Fue así que la fiscal Paolini y su equipo llegaron a la zona para realizar una constatación del lugar. Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo por el ataque con piedras. “La intención de los referentes del Ministerio Público Fiscal era trabajar en la búsqueda de elementos que permitan avanzar en la investigación de manera objetiva. No obstante, a pocos minutos de arribar al lugar, un grupo de seis personas comenzó a efectuar fuego sobre la cinta asfáltica e instantes después una quincena de hombres con las caras totalmente cubiertas arrojaron piedras de grandes dimensiones contra la camioneta. Uno de ellos, munido de boleadoras, arengaba al resto subido a la parte delantera del vehículo oficial. Finalmente a partir de la labor de los agentes del COER pudo disuadirse el ataque”, comunicaron desde el MPF. “En ese marco, integrantes de los pueblos originarios denunciaron públicamente haber sido amedrentados por la policía”, agregaron desde la fiscalía y por eso también concurrieron a la zona.

Una fuente en Bariloche que sigue de cerca el tema consultada por este medio aseguró que todavía no se comprobó que los integrantes del grupo que arrojó piedras sean de la comunidad mapuche que lleva adelante la toma del predio. “Es raro lo del ataque porque juega en contra de los intereses de la propia comunidad mapuche. Si es un reclamo por la tierra, por qué no mostrar el rostro. Ahora hay dos causas abiertas: la del incendio y esta del ataque a los fiscales”, señaló. Fuentes judiciales por su parte, indicaron que todavía no se pudo establecer si el ataque fue perpetrado por integrantes de la comunidad indígena.

La conflictividad en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche se reavivó en el año 2017, cuando la comunidad indígena tomó posesión de un predio de aproximadamente seis hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Todo es una larga y fuerte pulseada por el derecho de propiedad de los pobladores y el reclamo de los pueblos originarios a acceder a sus tierras preexistentes de carácter ancestral.

El recrudecimiento del conflicto en medio de la cuarentena hizo que después del incendio a la cabaña del jueves pasado, el propio gobierno de Río Negro pidiera la intervención del gobierno nacional. “Le solicitamos a Nación que intervenga de forma urgente en el conflicto de Villa Mascardi, donde hace meses suceden hechos de violencia por la ocupación de un predio nacional por parte de una comunidad originaria.Debemos buscar una solución y llevar paz a las partes involucradas”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno y Comunidad provincial, Rodrigo Buteler.

El ministro explicó que se trata de un tema complejo, ya que por el modus operandi empleado por los agresores “similar al de una guerrilla”. “Encapuchados salen del bosque, atacan y se vuelven al bosque, que a su vez está dentro de un parque que es territorio federal. No se los puede nunca identificar. Entonces actuar en esos casos muy difícil. Por eso pedimos que intervengan la ministra de Justicia Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Es necesario convocar a una mesa en la que intervengan todas las partes del conflicto. Se había queda en hacer esa mesa, pero con la pandemia quedó todo suspendido”, sentenció el funcionario.

Dijo que para el gobierno provincial lo más importante es velar por la seguridad de los vecinos que se sienten amedrentados por la forma de actuar de algunos sectores y que la cuestión del reclamo por las tierras es algo que debe resolver el gobierno nacional.

Asimismo, reveló que la comunidad que lleva adelante la toma no tiene personería jurídica y que de hecho no cuenta con el respaldo del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que nuclea a más de 160 comunidades originarias y con las que mantienen diálogo. “Necesitamos esa reunión urgente”, dijo el funcionario.

La solicitud surtió efecto. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, mantuvo ayer una comunicación telefónica con el presidente Alberto Fernández para analizar en conjunto la situación en la zona.

“Retomaron el trabajo conjunto sobre esta problemática que ha generado mucha preocupación por el grado de violencia mostrado en los últimos días en esa área”, informaron desde el gobierno provincial. Fue así que el mandatario le confirmó a Carreras que Parques Nacionales está estudiando lo que pasó y así definir las acciones a seguir para solucionar el conflicto, al menos por ahora.

“Agradezco una vez más al Presidente, por su atención, rápida respuesta y compromiso para volver a abordar este conflicto de larga data, que genera zozobra en la comunidad que se ve amenazada por el accionar de grupos violentos”, dijo la gobernadora.

En este momento, por lo que pudo saber este medio, la situación está calma aunque se aguarda la rápida intervención del Estado nacional. Hay presencia de algunos efectivos de la policía del destacamento de Villa Mascardi. En algo que sí coincidieron las fuentes consultadas es que la comunidad mapuche no actúa orgánicamente y cada grupo actúa de manera diferenciada. De hecho, sostienen, hay sectores que no están de acuerdo con la toma del predio llevada adelante.

Vecinos de Villa Mascardi habían denuncia desde la semana pasada nuevos actos vandálicos por parte de los integrantes de la comunidad mapuche. Fue así que los agentes policiales locales fueron alertados por casos de tentativa de robo, principios de incendio en varias cabañas y amenazas reiteradas.

Uno de los ataques tuvo lugar el 11 de mayo, cuando un grupo de desconocidos -aparentemente de esa comunidad- ingresó a una cabaña vacía y causaron un incendio. Se trata de una propiedad de Mercedes Olivera, hermana de quien fuera el jefe de gobierno porteño, Enrique Olivera.

Frente a esta situación, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que tomara cartas en el asunto e intervenga en este conflicto desatado hace dos años y medio y que llegó a su máxima tensión con la muerte del mapuche Rafael Nahuel en un operativo de gendarmería por desalojar esas tierras.

La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, estuvo en Bariloche junto con el secretario de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, y otros funcionarios del ministerio. De la reunión también participó la presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, quien vivió situaciones de violencia en el lugar.

“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó con sus teorías insurrecionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión social que todavía estamos sufriendo”, había dicho Fuks antes del nuevo ataque a la fiscal.