Jefe de Gobierno porteño en conferencia.

En horas de la mañana de este domingo, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, encabezó una nueva conferencia de prensa con el objetivo de brindar más información sobre las medidas que se adoptarán en esta nueva etapa de la cuarentena por coronavirus.

El anuncio llega después de que el presidente Alberto Fernández oficializara ayer la extensión del confinamiento hasta el 7 de junio inclusive.

Rodríguez Larreta dijo hoy que "la evidencia muestra que el pico de contagios está llegando, por lo cual vamos a incrementar aun más los controles".

El jefe de Gobierno confirmó que "en Ciudad vamos a mantener cerradas 11 estaciones de trenes y vamos a controlar más las estaciones de subtes".

Otro de los importantes anuncios de hoy radica en el permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido manifestó el funcionario que "se procederá al reempadronamiento de todos los permisos de circulación. Los existentes hasta hoy ya no valen más".

También dijo: "Fortaleceremos los controles de acceso vehicular, con más retenes".

Anuncios por cuarentena.

Respecto del segundo eje de las nuevas medidas, dijo Rodríguez Larreta que se va "fortalecer la presencia en barrios vulnerables". Así, también confirmó: "Estamos habilitando el mayor centro de confinamiento que estará en Costa Salguero". Esto se debe a que -como también se informó- la gente que esté sospechada de tener Covid-19, no será más aislada en hoteles porteños.

Así mismo, se confirmó que "se va a reducir la concentración de gente en centros comerciales, en lugares como Microcentro, Once, avenida Avellaneda y otros".

La circulación quedará restringida sólo a trabajadores esenciales.

Controles vehiculares.

CIRCULACIÓN:

Entre las especificaciones que brindó este sábado Alberto Fernández durante la conferencia de prensa, el presidente anunció la decisión del Gobierno de renovar los permisos de circulación de los trabajadores esenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño destacó que se está haciendo “un reempadronamiento integral de todos los permisos”.

“En el área metropolitana había millones de permisos, se van a reempadronar uno por uno”, explicó y aclaró que los permisos actuales caducarán el próximo 29 de mayo. La jefatura de Gabinete, indicó, ampliará en las próximas horas los detalles de ese procedimiento.

TRANSPORTE:

Por otro lado, el gobierno porteño dejó también el uso transporte público únicamente reservado a trabajadores esenciales con mayores controles. En el caso de colectivos, que representan el 92% de los viajes, se realizarán controles de permisos y afluencia en distintos Centros de Trasbordo, en los cuatro puntos de mayor circulación de líneas interurbanas y en las 30 líneas con mayor factor de ocupación.

El 50% de las estaciones de subtes continuarán cerradas y se cerrarán 11 de las 42 estaciones de trenes dentro de la Ciudad: Rivadavia, Lisandro de la Torre, 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón (Tren Mitre, ramales Tigre, Suárez y Mitre), Hipólito Yrigoyen (Tren Roca), Villa Luro, Floresta (Tren Sarmiento), Presidente Illia (Tren Belgrano Sur).

Nuevas medidas contra coronavirus.

COMERCIO:

Se anunció también una nueva limitación en zonas comerciales. Para evitar aglomeraciones se restringirá la actividad comercial en las zonas más transitadas y se limitará el comercio solamente a los negocios esenciales. Esta medida se aplicará en las zonas que representan el 80% de la aglomeración de gente en la Ciudad, como Once, Av. Avellaneda o la zona de Scalabrini Ortiz y Córdoba.

Conferencia de Rodríguez Larreta.

Estos serán los ejes comerciales y centros de trasbordo involucrados en la restricción:

- Microcentro, polígono entre Av. Leandro N. Alem, Rivadavia, Carlos Pellegrini y Av. Santa Fe.

- Once, polígono entre Av. Rivadavia, Boulogne Sur Mer, Lavalle y Larrea.

- Av. Avellaneda, entre Bahía Blanca y Terrada.

- Av. Belgrano, entre Jujuy y Entre Ríos.

- Av. Boedo, San Juan y Pavón.

- Av. Cabildo, entre Maure y Céspedes.

- Av. Federico Lacroze, entre Conesa y 11 de Septiembre de 1888.

- Av. Córdoba, entre Lavalleja y Thames.

- Av. Jujuy, entre Cochabamba y Juan de Garay.

- Av. Santa Fe, entre Cerrito y Uriburu.

- Av. Callao, entre Marcelo T. de Alvear y Arenales.

- Av. Santa Fe, entre Uriburu y Laprida.

- Av. Pueyrredón, entre Arenales y Marcelo T. de Alvear.

- Av. Santa Fe, entre Sánchez de Bustamante y Jerónimo Salguero.

- Av. Coronel Díaz, entre Beruti y Güemes.

- Av. Scalabrini Ortiz, entre Lerma y José A. Cabrera.

- Av. Scalabrini Ortiz, entre Aguirre y Camargo.

- Calle Aguirre, entre Scalabrini Ortiz y Thames.

- Calle Libertad, entre Rivadavia y Lavalle.

- Calle Paraná, entre Rivadavia y Lavalle.

- Av. Cabildo, entre Virrey del Pino y Olazábal.

- Av. Corrientes, entre Julián Álvarez y Acevedo.

- Av. Corrientes, entre Cerrito y Boulogne Sur Mer.

- Centro de trasbordo estaciones de Retiro, Av. Dr. José Ramos Mejía, entre Av. del Libertador y Av. Antártida Argentina.

- Centro de trasbordo estación Plaza Constitución, polígono entre Lima Este, Brasil, Lima, O’Brien, Santiago del Estero y Constitución.

- Centro de trasbordo estación Plaza Once, Av. Rivadavia entre Av. Pueyrredón y Jean Jaures, Avenida Pueyrredón entre Avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, y Av. Jujuy entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

- Centro de trasbordo estación Chacarita, Av. Corrientes entre Federico Lacroze y Maure, y Federico Lacroze entre Av. Corrientes y Av. Forest.

- Centro de trasbordo Plaza Italia – Pacífico, Av. Santa Fe entre Gurruchaga y Av. Juan B. Justo.

- Centro de trasbordo estación Liniers, Av. Rivadavia entre Timoteo Gordillo y Av. General Paz.

Controles en las villas.

BARRIOS VULNERABLES:

En las villas porteñas, que concentran casi el 40% de los casos de coronavirus de la Ciudad, el gobierno porteño anunció que triplicará las postas de prevención comunitaria en las entradas y salidas de los barrios populares -pasaron de 15 a 50- para tomar la fiebre, identificar casos sospechosos y derivarlos para su atención. También se implementarán nuevas cámaras térmicas que tienen la capacidad de medir la fiebre a mucha gente a la vez.

También se anunció un refuerzo de los testeos, las medidas de prevención de higiene y desinfección en el espacio público y la asistencia alimentaria.

Se informó además que hay actualmente 1200 personas de las villas porteñas aisladas en hoteles y que esa capacidad se aumentará con un centro de aislamiento en Costa Salguero con capacidad para 700 camas y, en conjunto con el Gobierno nacional, la disponibilidad desde el lunes de la Terminal de Cruceros como un centro de testeo para casos leves y espera de resultados que luego serán derivados a hoteles.