Terminator Destino Oculto por Telecentro Play

"Terminator: Destino Oculto", la gran película de acción llegó a Telecentro Play para disfrutarla en esta cuarentena.

Han pasado más de dos décadas desde que Sarah Connor evitó el Juicio Final, cambió el futuro y reescribió el destino de la raza humana. Dani Ramos vive de manera sencilla en México con su hermano y su padre, cuando un nuevo Terminator, letal y tecnológicamente avanzado, viaja a través del tiempo para matarla.

La supervivencia de Dani dependerá de que sume fuerzas con dos guerreras: Grace, una mejorada súper-soldado del futuro, y una aguerrida Sarah Connor. Mientras el Rev-9 destruye de forma despiadada todo y a todos los que se crucen en su camino para poder cazar a Dani, las tres serán guiadas hasta un T-800 perteneciente al pasado de Sarah, que bien podría ser su mejor y última esperanza.

El film recibió las mejores críticas de los especialistas, en una película ideal para los amantes de la acción.

